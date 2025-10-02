The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Críticas a los conservadores británicos por proponer revocar la ley del cambio climático

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 2 oct (EFE).- Numerosas organizaciones empresariales, medioambientales y políticas criticaron este jueves al Partido Conservador británico tras la propuesta de su líder, Kemi Badenoch, de eliminar la ley del cambio climático de 2008, que compromete al Reino Unido con la neutralidad de carbono y objetivos periódicos de reducción de emisiones.

Esa ley, aprobada en 2008 por un Gobierno laborista, obligaba al Reino Unido a reducir progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta lograr la neutralidad de carbono en 2050, con objetivos revisables cada cinco años.

Bajo el mandato de la primera ministra Theresa May, los conservadores incluso ampliaron la ley para acelerar el logro de esa meta.

Badenoch anunció este jueves que, de llegar al poder en 2029, su partido «eliminará los objetivos fallidos» y reemplazará la ley por una estrategia centrada en «energía barata y fiable», argumentando que las normas actuales la encarecen y no reducen las emisiones globales.

Entre los más críticos figuró la patronal británica CBI, que advirtió que «derogar este marco que ha dado confianza a los inversores dañaría nuestra economía y los empleos en energía limpia».

Ed Miliband, actual ministro de Medioambiente e impulsor de la ley en 2008, calificó la medida de «desesperada» y «desastre económico», que traiciona a las generaciones futuras.

Greenpeace denunció que la iniciativa supone «un vandalismo económico y ambiental» y subrayó que aumentar la dependencia de combustibles fósiles no asegura ni el suministro de energía ni la protección de la naturaleza.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos del Partido Conservador, que este domingo inicia su congreso anual en Mánchester (noroeste de Inglaterra), por competir con el partido populista de derechas Reform UK de Nigel Farage, que lidera las encuestas, mientras que los ‘tories’ se hunden en tercera posición detrás de los laboristas. EFE

jm/ja/crf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR