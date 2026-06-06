Críticas a reforma para limitar autodeterminación de género marcan marcha del Orgullo lusa

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Lisboa, 6 jun (EFE).- Miles de personas salieron este sábado a las calles de Lisboa en una marcha del Orgullo LGBTI+ marcada por las críticas a la propuesta de reforma para limitar la autodeterminación de género en Portugal impulsada por los partidos de ultraderecha y derecha, entre ellos el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador).

La manifestación, convocada bajo el lema ‘Ni silencio ni miedo: Existimos y resistimos’, comenzó su recorrido en la céntrica plaza de Marquês de Pombal y continuó por la avenida Liberdade, una de las arterias de la ciudad, hasta Terreiro do Paço, junto al río Tajo.

Eran muchos los que portaban banderas del colectivo, así como pancartas y carteles en los que se leían mensajes como ‘Que se joda la ley, que arda el Parlamento’, ‘Nuestro amor no es un crimen’ y ‘De todas las cosas que a las que podemos temer, ¿por qué elegimos el amor?’.

Entre los manifestantes estaba Daniel Morais, que explicó a EFE que viajó a la capital desde Viseu, en la región Centro del país, para mostrar su apoyo a la marcha en su 27.ª edición en un momento «de retrocesos».

«Es importante no solo por el marco temporal que representa, son 27 ediciones de la marcha en Portugal, en la primera ciudad en celebrar el orgullo LGBT en el país, sino también especialmente por ser en un momento en el que vemos retrocesos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBT, en concreto las personas trans», aseveró.

En ese sentido, denunció que el Gobierno de centroderecha, con el apoyo de la ultraderecha, está «intentando revocar derechos conquistados» con este proyecto para limitar la autodeterminación de género, que fue aprobado en el Parlamento en una primera fase en marzo y que deberá ser sometido de nuevo a votación antes de ser remitido al presidente de Portugal para que decida si lo promulga o lo veta.

La vigente legislación data de 2018 y las derechas buscan rescatar la anterior, de 2011, que exigía un informe médico para los cambios de nombre y género en el registro civil y no contemplaba el uso del «nombre social», que permite que las personas, independientemente de su edad, sean tratadas por el nombre que eligen, aunque no coincida con el de su documento de identidad.

Junto a Morais estaba João Pires, también llegado desde Viseu para la marcha, que confía en que el proyecto no salga adelante.

«Nosotros resistimos y por nuestra resistencia quiero creer que no va a salir adelante. Pero, si va o no, creo que es solo el pueblo y las personas quienes podrán dictarlo», dijo a EFE.

Para la lisboeta Débora Andrade, otra manifestante, esta iniciativa parlamentaria es «un error», así como un riesgo para la salud de las personas afectadas.

Añadió que ve este proyecto como un intento del Gobierno conservador de lograr el apoyo de más votantes en un momento de auge de la ultraderecha (que lidera la oposición en el Parlamento) en el país. EFE

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