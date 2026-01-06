Crans Montana, donde ocurrió incendio, prohíbe todo tipo de pirotécnicos en locales



Ginebra, 6 ene (EFE).- La autoridad suiza de Crans Montana, la localidad alpina donde se registró el incendio de Nochevieja, anunció las primeras medidas a raíz de la tragedia, entre ellas la prohibición total de usar cualquier tipo de dispositivo pirotécnico en el interior de establecimientos públicos.

El uso de bengalas adheridas a botellas, que fueron acercadas demasiado y prendieron el techo recubierto de un espuma acústica, fue el origen del incendio, que dejó 40 muertos y 116 heridos, en una de las peores tragedia de la historia moderna de Suiza. EFE

