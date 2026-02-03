Crans-Montana donará más de un millón de euros a las víctimas del incendio en Nochevieja

2 minutos

Ginebra, 3 feb (EFE).- La comuna (municipio) de Crans-Montana (Suiza) donará un millón de francos suizos (1,09 millones de euros) a la ‘Fundación de ayuda a las víctimas de Crans-Montana’ para «apoyar a las familias» afectadas por el incendio que en Nochevieja causó la muerte de 41 personas, anunció este martes en un comunicado.

«Somos conscientes de que el dinero no borrará ninguna herida», subrayaron las autoridades municipales.

Esta donación no está relacionada con posibles indemnizaciones por daños y prejuicios que pudieran dictarse en el futuro.

«La comuna de Crans-Montana colabora con las autoridades competentes y hará frente a las responsabilidades determinadas por la justicia», subrayaron en el comunicado.

Esta aportación equivale a 100 francos suizos (109 euros) por cada habitante y 130 francos (141 euros) si se suma la donación de 10 millones de francos (11 millones de euros) del cantón del Valais, donde se encuentra Crans-Montana.

«El Consejo comunal está convencido de que la gran mayoría de ciudadanos de Crans-Montana están dispuestos a dar 100 francos por habitante en señal de solidaridad con las familias y las personas afectadas», afirmó el presidente del municipio, Nicolas Féraud.

Hace una semana, el gobierno del cantón del Valais anunció la creación de la ‘Fundación de ayuda a las víctimas de Crans-Montana’ para centralizar la recogida de fondos públicos y privados para los afectados de una manera organizada y «lo más eficaz posible», explicó Féraud.

Hasta su creación, el gobierno cantonal ha puesto a disposición del público un número de cuenta bancaria para todas aquellas «donaciones espontáneas».

La madrugada del 1 de enero, un incendio en el bar ‘Le Constellation’, en la estación de esquí de Crans-Montana, causó 41 muertos y más de un centenar de heridos.

La última víctima mortal se produjo el pasado fin de semana, después de que un chico de 18 años falleciera en el hospital de Zúrich donde estaba ingresado a causa de las heridas del incendio. EFE

