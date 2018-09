J.M.: Sería fantástico, pero no creo que sea posible. Y tampoco sería deseable para un pequeño ecosistema empresarial como el suizo. Imagine una empresa capaz de crear rápidamente 12 000 empleos: ¿dónde la ubicaríamos? Retomemos el ejemplo de Google, que en poco tiempo ha creado 1 700 empleos en Zúrich, lo cual ha desatado grandes debates sobre el hecho de que está absorbiendo a numerosos ingenieros. Es una cuestión de masa crítica para nuestro país.

En Suiza, el espíritu emprendedor aún tiene mucho camino por andar, pero existen numerosas empresas, de todos los tamaños, que gracias a su estupendo desempeño atraen a inversores y a jóvenes egresados de las universidades. En el ámbito de las empresas emergentes (start-up), en particular, se observa un sensible crecimiento durante los últimos años. Se trata de compañías altamente innovadoras y con un modelo de negocios concebido para una rápida expansión comercial.

"A los suizos no les gusta asumir grandes riesgos" Armando Mombelli 16 de agosto de 2018 - 11:00 Pese a la tradicional prudencia helvética a la hora de emprender, en el sector de las empresas emergentes el crecimiento es vigoroso de unos años a la fecha. Nacientes compañías enarbolan en el mundo la innovación suiza y crean numerosos puestos de trabajo anualmente. Pero hay pocas probabilidades que un gigante como Google nazca algún día en Suiza, opina el experto Jordi Montserrat. En Suiza, el espíritu emprendedor aún tiene mucho camino por andar, pero existen numerosas empresas, de todos los tamaños, que gracias a su estupendo desempeño atraen a inversores y a jóvenes egresados de las universidades. En el ámbito de las empresas emergentes (start-up), en particular, se observa un sensible crecimiento durante los últimos años. Se trata de compañías altamente innovadoras y con un modelo de negocios concebido para una rápida expansión comercial. Entre 2012 y 2017, la inversión destinada a las empresas emergentes prácticamente se triplicó, acercándose a los 1 000 millones de francos suizos anuales. Una trayectoria que se ha visto favorecida por un marco de condiciones favorables y por nuevos programas dedicados a la promoción de este tipo de compañías, tanto en el ámbito público como privado. En prácticamente todos los casos, su relación con las escuelas superiores es estrecha. Jordi Montserrat, cofundador y codirector de Venture Lab, programa de apoyo a empresas emergentes, es uno de sus principales promotores. swissinfo.ch: Cuando hablamos de empresas emergentes, pensamos en jóvenes titulados de las escuelas superiores suizas con una excelente formación, pero un poco perdidos en el mundo de los negocios. ¿Corresponde esta percepción a la realidad? Jordi Montserrat: Es un perfil típico, pero no es el único. Ciertamente, con frecuencia hablamos de jóvenes egresados de las grandes escuelas universitarias que gozan de un nivel tecnológico de excelencia, pero que requieren herramientas y una red de operación para dar pasos sólidos en el mundo de los negocios reales. Entre aquellos que se acercan también a nosotros hay, por otra parte, emprendedores con experiencia, pero que necesitan ayuda para incursionar en nuevos mercados, como el chino. swissinfo.ch: ¿Cuáles son las prioridades de quienes crean una empresa emergente? J.M.: Antes que nada, es importante que la empresa emergente entre en contacto rápidamente con el mercado. [Los fundadores] deben pues poner en marcha un modelo de negocio que enfatice las oportunidades comerciales y no se centre solo en su potencial tecnológico. Para lograrlo, deben saber cómo se crea y administra una compañía. Después, deben aprender a convencer a los inversores y presentar su producto a sus clientes potenciales. Finalmente, no deben olvidarse de disponer de un plan que garantice el crecimiento comercial. swissinfo.ch: ¿Cuánto hay que invertir para iniciar una empresa emergente? J.M.: Esto depende en gran medida del sector de actividad. En la biotecnología y las tecnologías médicas, un proyecto requiere entre 5 y 10 millones de francos suizos en su primera fase. Posteriormente, necesitará entre 20 y 50 millones de francos, e incluso 100 millones en algunos casos. Pero en informática, especialmente cuando se trata de ‘software’, es posible iniciar un proyecto con solo 1 millón de francos y aspirar a tener un gran alcance. Sin embargo, todo proyecto que ambicione una rápida expansión y que posea una visión internacional, requerirá de fondos extranjeros. swissinfo.ch: Más de 80% de las inversiones que reciben las empresas emergentes suizas vienen del extranjero. ¿Es complicado conseguir inversores en Suiza? J.M.: Yo diría que aquí también hay que hacer distinciones entre el sector de actividad y el volumen de inversiones necesarias. Para una primera fase de obtención de fondos, de entre 2 y 3 millones de francos, por ejemplo, hay numerosas alternativas en Suiza con capitales locales. Pero cuando se trata de más fondos, es decir, de varias decenas de millones de francos, frecuentemente hay que buscarlos en el exterior. Pero no creo que esto deba interpretarse como algo negativo; en Suiza se aprecia la participación de inversores extranjeros. Lograr atraer fondos externos es prueba de la calidad de nuestras empresas emergentes. Por otra parte, cuando se trata de empresas emergentes con una gran expansión, los promotores aceptan con gusto mirar al extranjero porque esto les permite crear una red de negocios y atraer gente que pueden ayudarles a desarrollarse en los mercados de otros países. Suiza, el país más innovador Suiza conservó este año el primer lugar entre los países más innovadores del mundo, según el Índice Mundial de la Innovación 2018, publicado el pasado 10 de julio por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Clasificación de los 10 países más destacados:Suiza (n° 1)Países Bajos (3)Suecia (2)Gran Bretaña (5)Singapur (7)Estados Unidos (4)Finlandia (8)Dinamarca (6)Alemania (9)Irlanda (10) swissinfo.ch: No obstante, si se le compara con otros países, Suiza no es el más proclive a la toma de riesgos… J.M.: Sí. Yo diría que a los suizos no les gusta asumir grandes riesgos. No les interesan las grandes oportunidades si estas exigen inversiones importantes. Cuando quiebra una empresa emergente que recibió inversiones por 50 millones, y esto ya ha sucedido, es fácilmente previsible un debate sobre el dinero perdido. En contrapartida, hablamos mucho menos de las pérdidas derivadas de proyectos con inversiones por 50 o 100 millones de francos que realizan las grandes empresas, como sucedió con Swisscom. Sin embargo, si queremos tener empresas emergentes exitosas, tenemos que invertir mucho. Cuando una empresa emergente con un fuerte crecimiento empieza a tener 200, 300 o 400 empleados, genera a su alrededor un ecosistema y una dinámina económica importante. swissinfo.ch: Entre los jóvenes diplomados de las escuelas superiores, el porcentaje de quienes fundan una empresa emergente es menor que en otros países. ¿A qué se debe? J.M.: Efectivamente, la mayor parte de estos jóvenes tienen óptimas probabilidades de encontrar un buen empleo en empresas ya existentes, así que no tienen incentivos particulares para aventurarse a crear una empresa emergente. Pero hay que decir que en los últimos años el gobierno suizo, las universidades y los particulares han puesto en marcha numerosos programas, como el nuestro, para proveer a los emprendedores de conocimientos, herramientas y recursos financieros que requieren para crear su propia empresa. Si comparamos la situación actual con la de hace 15 o 20 años, indudablemente podemos sentirnos satisfechos del trabajo realizado con respecto a la promoción de la innovación y a la creación de empresas emergentes en Suiza. swissinfo.ch: ¿Un gigante como Google podría algún día nacer de una empresa emergentes suiza? J.M.: Sería fantástico, pero no creo que sea posible. Y tampoco sería deseable para un pequeño ecosistema empresarial como el suizo. Imagine una empresa capaz de crear rápidamente 12 000 empleos: ¿dónde la ubicaríamos? Retomemos el ejemplo de Google, que en poco tiempo ha creado 1 700 empleos en Zúrich, lo cual ha desatado grandes debates sobre el hecho de que está absorbiendo a numerosos ingenieros. Es una cuestión de masa crítica para nuestro país.