Crean comisión recomendará autores dominicanos a ser homenajeados en la Feria del Libro

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Santo Domingo, 17 jun (EFE).- El Ministerio de Cultura anunció hoy que dispuso la creación de una comisión permanente encargada de evaluar y recomendar cada año los autores dominicanos que serán homenajeados en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD), con el propósito de fortalecer la transparencia, objetividad e institucionalidad del proceso de selección.

La medida quedó establecida mediante una resolución firmada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, que crea la Comisión de Selección del Autor Homenajeado de la FILSD como órgano consultivo responsable de conocer las candidaturas y emitir la recomendación oficial que servirá de base para la designación de los escritores distinguidos en cada edición de la feria.

De acuerdo con el documento, la comisión estará integrada por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, quien la presidirá, así como por representantes de la Unión Nacional de Escritores, la Academia Dominicana de la Lengua, la Academia Dominicana de la Historia y la Asociación de Rectores de Universidades.

La resolución establece que el organismo tendrá carácter permanente y entrará en funciones a partir de este año. Entre sus atribuciones figuran la recepción, evaluación y deliberación de las propuestas de candidatos, con base en criterios académicos, culturales y de mérito intelectual.

Cada integrante deberá presentar una terna de candidatos acompañada de una justificación escrita sobre los aportes y trayectoria de los autores postulados. Posteriormente, la comisión se reunirá para analizar las candidaturas y seleccionar al homenajeado mediante el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.

La decisión será consignada en un acta formal y remitida al ministro de Cultura, quien tendrá la facultad exclusiva de anunciar públicamente el nombre del autor escogido durante las actividades oficiales de presentación de la correspondiente edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo.EFE

rsl