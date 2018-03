Crean grupo parlamentario Suiza-Cuba

Este contenido fue publicado el 5 de abril de 2005 11:30 05 de abril de 2005 - 11:30

Niños cubanos celebran el aniversario de la Revolución. (Keystone)

Unos 60 legisladores de todas las corrientes políticas –salvo la ultra derecha- integran la comisión de amigos de Cuba.

En una primera acción solicitan a la ministra helvética de Exteriores, Micheline Calmy Rey, que Suiza se abstenga de firmar la resolución estadounidense contra la isla.

"La primera acción del grupo parlamentario ha sido la de escribir una carta oficial a la consejera federal Micheline Calmy Rey, diciendo que nuestro grupo opina que sería muy negativo que Suiza firmara en Ginebra la resolución americana (estadounidense) y que pedimos que no haga eso esta vez", subrayó Franco Cavalli a swissinfo.



El promotor y presidente de la agrupación legislativa, añadió que en su misiva a la responsable de la diplomacia helvética, los legisladores asentaron que la signatura helvética de la resolución de Washington contra Cuba sería totalmente contraria a la política exterior de Berna y al discurso que la ministra de Exteriores pronunció al inaugurarse la 61 Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.



En la jornada de apertura de la CDH, Micheline Calmy-Rey aludió a la necesidad de reformar esa entidad toda vez que por el momento, y por razones políticas, no está en posibilidad de atender los grandes problemas de los derechos humanos -como aquellos que se generan en China o en Chechenia-, y sólo puede ocuparse de los problemas de los países pequeños carentes de suficiente fuerza política.

Pérdida de legitimidad

Al hacer uso de la palabra en ese foro de las Naciones Unidas, el responsable de la política exterior cubana, Felipe Pérez Roque, se refirió también a la inequidad que existe en la CDH que, acusó, Estados Unidos ha convertido en una suerte de tribunal inquisitorial para condenar a los países económicamente desfavorecidos.



"La CDH (...) ha perdido legitimidad. No es creíble. Permite la impunidad de los poderosos. Está maniatada. Abundan la mentira, los dobles raseros y los discursos vacíos de los que, mientras disfrutan su opulencia, derrochan y contaminan, miran para otro lado y simulan no ver cómo se les viola a millones de seres humanos el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a comer, a aprender, a trabajar; en fin, el derecho a vivir con decoro", enfatizó.



Cabe recordar que la Casa Blanca presenta cada año a la CDH, por intermedio de algún otro país -esta vez lo haría directamente-, una resolución condenatoria de la situación de los derechos humanos en la isla.



En los dos últimos años la Confederación Helvética firmó el texto estadounidense y el grupo parlamentario Suiza-Cuba, insiste en la necesidad de evitar una tercera ocasión (En más sobre el tema: Para hablar sobre Cuba, pero con objetividad).

Las violaciones de Estados Unidos

Y en ese contexto, cinco ciudadanos cubanos permanecen encarcelados desde hace siete años en prisiones de la Unión Americana tras haber sido sometidos a un juicio caracterizado -según denuncian los involucrados-, por una serie de irregularidades y que culminó con la condena a las penas máximas para cada uno de los cargos que se les imputaron.



Los acusados realizaban tareas de monitoreo de las actividades que grupos radicales organizan desde Miami en contra de Cuba.



De acuerdo a datos estadísticos, desde el triunfo de la Revolución Cubana, la isla ha sido el blanco de actos terroristas, provocaciones e invasiones que han costado la vida de más de 3.000 personas y han dejado un saldo superior a los 2.000 heridos.

Y en respuesta...

El gobierno de La Habana alertó a Washington acerca de nuevas amenazas que a su juicio se perpetraban desde Miami contra la isla. Sin embargo, Estados Unidos respondió con el arresto y posterior condena de los cinco ciudadanos cubanos e inclusive con el encarcelamiento durante tres meses de la esposa de uno de ellos, Olga Salanueva.



La cónyuge de René González, junto con la de Gerardo Hernández (sobre quien pesan dos condenas a perpetuidad), Adriana Pérez, acudieron al foro del 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para denunciar la violaciones a los derechos humanos que se han producido en el marco de esos casos.

Solicitan ayuda de Suiza

Olga Salanueva y Adriana Pérez han desplegado una serie de actividades a través de diversos países con el objetivo de lograr el derecho elemental de reunirse con sus esposos, toda vez que las autoridades de Washington les niegan una visa de entrada a ese país con el argumento de que "constituyen una amenaza para Estados Unidos".



"Si no fuera tan grave –coinciden las señoras- sería risible".



Olga y Adriana se reunieron asimismo con las legisladoras suizas Marianne Huguenin (Partido Suizo del Trabajo) y Maria Roth-Bernasconi (Partido Socialista Suizo). Las diputadas les manifestaron su solidaridad y comprometieron sus esfuerzos en la lucha porque logren reunirse con sus esposos presos. (En más sobre el tema: Diputadas suizas apoyan lucha de familias cubanas)

Situación de guerra fría

Al hacer un análisis de la situación de los derechos humanos en el país caribeño, el profesor Franco Cavalli señaló:



"En Cuba hay una situación de disminución de la libertad de expresión pero sin ser tan extrema como en muchos países de América Latina. Y de otra manera, se tiene que tomar en cuenta que Cuba vive en una situación de guerra prácticamente, no declarada, pero de guerra, por lo menos fría, con Estados Unidos desde hace 40 años".



"Nosotros como suizos tenemos que recordar que durante la II Guerra Mundial, cuando en Suiza no se combatía, había una guerra no declarada, una guerra fría, no una guerra combatida", enfatizó el legislador socialista.



Señaló que en ese entonces en Suiza "había una clarísima disminución de la libertad de expresión y mucha gente fue a la cárcel por las mismas cosas que han hecho los disidentes cubanos. Hay gente en Suiza que fue fusilada porque tenía contactos con la embajada nazista alemana en Berna".

Los nexos con EE UU

Buena parte de los disidentes (del 2003) que ahora están en la cárcel tenían contactos políticos, recibían recursos de la embajada estadounidense "y durante la II Guerra Mundial –subrayó el legislador- esa era una razón para ser fusilado en Suiza".



Para el profesor Cavalli es imprescindible que, al analizar la situación de los derechos humanos en Cuba, se reconozca esa situación. "No es la misma libertad política que hay en Holanda o en Suecia, pero Cuba vive también una situación completamente diferente".



Para concluir, el médico suizo estableció:



"Cuando se habla de derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. En Cuba hay una mortalidad infantil que es, en promedio, 10 veces menor que en los demás países de América Latina y la mitad que la de Estados Unidos. Los cubanos tienen garantizado el derecho de ir a la escuela, a la salud...



"De manera que se tiene que ser objetivos cuando se hace una evaluación de los derechos humanos y no solamente pensar si van a votar o no. Ir a votar es muchas veces una cosa meramente formal".



swissinfo, Marcela Águila Rubín

Datos clave El 61 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) se celebra del 14 de marzo al 22 de abril en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.



Estados Unidos presentaría una resolución condenatoria de la situación de los derechos humanos en Cuba alrededor del 14 de abril.



En años pasados, Washington ha presionado a gobiernos de países terceros para que presenten ese documento. Fin del recuadro

Contexto La mortalidad infantil en la isla es de 6 menores por cada mil, mientras que en Estados Unidos es de más del doble (13/1000); en países como Honduras y Nicaragua de 120 o 130/1000 y en México y Brasil de 40 o 50/1000.



Cuba es el país con mayor número de médicos por habitante del mundo.



Hay galenos cubanos en los rincones más alejados de los países más pobres. Fin del recuadro

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes