Crean Red de pesca responsable de Galápagos para potenciar la conservación marina

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Quito, 4 jun (EFE).- La Fundación de conservación Jotocoto informó este jueves del inicio de la Red de Pesca Responsable de Galápagos, que busca fortalecer una visión compartida de sostenibilidad, trazabilidad y compromiso con la conservación marina, integrando a pescadores artesanales, organizaciones de conservación y aliados estratégicos del sector pesquero.

La Red es una iniciativa voluntaria que reúne actualmente a pescadores artesanales certificados de la Reserva Marina del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, junto con representantes del sector turístico, socios gastronómicos y académicos.

Además, organizaciones de conservación y ciencia para promover buenas prácticas pesqueras y fortalecer el trabajo colaborativo en favor de la sostenibilidad de los recursos marinos y el bienestar de las comunidades locales.

Esta Red busca reconocer y elevar el valor del esfuerzo del pescador artesanal a través de la identificación y fortalecimiento de mercados responsables y justos para los productos provenientes de pesquerías comprometidas con la sostenibilidad.

Para ello, las fundaciones Jocotoco y Charles Darwin (FCD), junto con su socio tecnológico ShellCatch han desarrollado una herramienta que conecta de manera directa a pescadores artesanales con clientes, incluidos restaurantes y otros negocios locales, facilitando el acceso a productos trazables, transparentes y de origen responsable.

«Creemos firmemente que la conservación marina en Galápagos solo es posible cuando trabajamos junto a las comunidades pesqueras. Esta Red representa un esfuerzo colectivo que integra tecnología, transparencia y compromiso para fortalecer una pesca responsable», señaló Eliécer Cruz, director del Programa Galápagos de la Fundación Jocotoco.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Save The Blue Five y Bezos Earth Fund, socios estratégicos que impulsan iniciativas locales orientadas a la conservación de especies marinas, la sostenibilidad pesquera y el bienestar de las comunidades costeras.

La Red «es un ejemplo de acción colectiva y responsable gestada por actores locales que está alineada y comprometida con la transformación del sistema de mar de Galápagos, que busca hacer a este sistema más próspero», mencionó César Viteri, co-investigador principal de Pesquerías Sostenibles, de la FCD.

«La sostenibilidad de las pesquerías depende de alianzas sólidas entre comunidades, ciencia y conservación. La Red de Pesca Responsable de Galápagos es un ejemplo de cómo el liderazgo local puede generar beneficios duraderos para los océanos y las personas que dependen de ellos», anotó Patricia León, directora asociada para la Conservación de la Naturaleza, Bezos Earth Fund.

Para Hugo Armijos, coordinador del componente de Financiamiento Azul, Save The Blue Five, Galápagos «es un referente de economía azul sostenible porque ha logrado construir una relación entre la actividad productiva, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales».

La Red trabaja para convertirse en un modelo colaborativo que beneficie tanto a los ecosistemas marinos como a las comunidades que dependen de ellos, contribuyendo además a los esfuerzos de manejo y conservación liderados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE

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