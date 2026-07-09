Crean un agente de inteligencia artificial para la investigación biomédica

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Redacción Ciencia, 9 jul (EFE).- Un colaborador científico. Así definen sus creadores a Biomni, un agente de investigación biomédica impulsado por inteligencia artificial (IA) que es capaz de realizar de forma autónoma diversas tareas en ese campo.

El sistema y su funcionamiento se describen en un estudio encabezado por la Universidad de Standford (EE.UU.) que publica la revista Science.

Biomni está diseñado para leer bibliografía, formular hipótesis, seleccionar conjuntos de datos y herramientas, escribir código, interpretar resultados y sugerir experimentos para la siguiente fase de una investigación.

Esta IA puede responder a preguntas como por qué un grupo de pacientes reaccionan de forma diferente a un medicamento y profundizar en el tema, realizando gran parte del trabajo científico preliminar, según Kexin Huang, uno de los firmantes del artículo.

La investigación biomédica impulsa descubrimientos sobre los mecanismos de las enfermedades, el diagnóstico y las terapias, pero los flujos de trabajo son cada vez más complejos, así como los conjuntos de datos y la bibliografía, lo que dificulta el total aprovechamiento de los conocimientos y recursos disponibles.

Específicamente diseñado para las ciencias biomédicas, integra 150 herramientas biomédicas especializadas, otros tantos paquetes de software y 59 bases de datos que abarcan desde la genética hasta la neurología.

Existe una relación inversa entre la información científica y el ritmo de los descubrimientos, al aumentar el volumen de conocimientos, datos y herramientas, la innovación se ralentiza, pues detrás de cada avance hay años de estudio que comienzan siempre con una hipótesis.

Leer la bibliografía, asimilar y homogeneizar conjuntos de datos o buscar patrones inexplorados es un proceso que puede llevar semanas o incluso meses, y esas tareas son las que Biomni puede hacer «en cuestión de minutos», destacó el también investigador Jure Leskovec.

Los autores probaron su herramienta en diversos estudios de caso, en los que mostró un rendimiento sólido, y afirman que sus resultados apuntan «hacia un futuro en el que los agentes de IA trabajen junto a investigadores humanos para acelerar los descubrimientos biomédicos, desde la investigación básica hasta su aplicación traslacional».

Resaltan que esta IA no sustituirá a los seres humanos, sino que les permite centrarse en lo que realmente aporta el científico: la ideación y el criterio.

No se trata de que las máquinas se hagan con el control de la ciencia, sino más bien de que se conviertan en «un nuevo y potente aliado que potencie el trabajo de los investigadores humanos», agregó Huang. EFE

cr/acm