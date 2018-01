Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Crece, en Davos, la cruzada anti proteccionismo Andrea Ornelas 24 de enero de 2018 - 08:37 El presidente de la Confederación Helvética, Alain Berset, inauguró ayer el Foro Económico Mundial (WEF en inglés) en la estación alpina de Davos. Su mensaje fue directo: 2018 debe ser un año para cerrar filas en torno al multilateralismo. Una visión que comparten gigantes económicos desarrollados y emergentes. La 48ª edición del WEF confirma que los principales protagonistas de la política mundial tienen visiones encontradas en el presente sobre la ruta que deben seguir la economía y el comercio globales. Durante la inauguración del evento, el ministro del Interior y presidente de Suiza, Alain Berset afirmó que los desafíos que aquejan al mundo son múltiples: “somos testigos de inestabilidad, inequidad, economías que provocan migraciones y terrorismo, entre otros males. Y hay que buscar soluciones”. En lo social, dijo, “debemos combatir la exclusión social, pero esto requiere, como nunca, de la cooperación internacional. Trabajar con instituciones -nacionales e internacionales- en la construcción de compromisos que favorezcan la paz, la seguridad y los derechos humanos”. Y en el ámbito económico, Berset reconoció que la globalización es criticada porque ha acrecentado brechas, pero en el presente “la economía mundial requiere cooperación, no divisiones”. Echando mano de un mensaje discreto, pero cuya dedicatoria fue comprendida por todos los asistentes al foro de Davos, expresó la importancia de que el comercio multilateral mantenga su solidez. “Observamos con inquietud una reactivación del nacionalismo y cierta desconfianza hacia el multilateralismo y al libre comercio. Esto solo generará un mundo más dividido; y lo que necesitamos ahora es lo contrario, la disposición de los gobiernos para trabajar conjuntamente”, dijo en alusión tácita al discurso nacionalista que se espera que pronuncie el presidente Donald Trump en Davos el próximo viernes. Berset añadió que, si el mundo de verdad quiere ver avances en todos los ámbitos, debe trabajar en ofrecer las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres en beneficio de las sociedades. “Mientras más y mejor educación tenga una sociedad, más oportunidades tendrá su gente y más sólida será su innovación como país; mientras más espacios haya para las mujeres en el mercado laboral, más fuerte será su economía”, dijo. Más libre comercio: Trudeau Las conferencias magistrales pronunciadas en el WEF y muchos de los paneles de debate hoy están abiertos al mundo entero: son difundidos a tiempo real. El foro abre una ventana virtual hacia un bunker resguardado con las más sofisticadas medidas de seguridad al que, hasta hace solo unos años, accedía solo una elite. El martes, uno de los principales discursos estuvo a cargo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien confirmó que a pesar de que su país es uno de los principales socios comerciales de EEUU, sus prioridades y estrategias se bifurcan. Justin Trudeau coincidió con Alain Berset en que el proteccionismo comercial no es deseable. Y confirmó que, pese a la salida de EEUU de las negociaciones de un Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) hace un año, éste llegará a buen puerto y será firmado en marzo en Chile. “Me complace anunciar que Canadá y los otros 10 miembros de la Asociación Transpacífica concluyeron discusiones en Tokio para un nuevo Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP)”, dijo. “Se que reina el escepticismo en la gente sobre las bondades de los acuerdos comerciales y su capacidad de beneficiar a todos. Pero hemos mostrado que sí es posible llegar pactos en donde todas las partes ganan”, dijo Trudeau haciendo referencia al TP11 y al Acuerdo Comercial con Europa (CETA). El Primer Ministro añadió que su país trabaja para que la renegociación del Tratado de Libreo Comercio de América Latina (TLCAN) -que une comercialmente a México, EEUU y Canadá desde los años 90-, siga adelante. “Hacemos lo posible para convencer a nuestro vecino del sur de que el TLCAN debe seguir, incorporando garantizas medioambientales, laborales y sociales (temas que inquietan a EEUU)”. Proteccionismo, tan peligroso como el terrorismo Por su parte, India, la quinta economía más grande del mundo y la que más crecerá en 2018, según la Perspectiva Mundial de la Economía elaborada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), tampoco cree en que erigir barricadas comerciales sea la solución que requiere la economía del siglo XXI. El lunes, el gobierno de EEUU anunció que impondrá aranceles a la importación de lavadores industriales provenientes de Asia y a la compra de paneles solares chinos, despertando el descontento de las naciones afectadas. Con ese sentir en el ambiente, desde Davos, y sin mencionar nombres concretos, el primer ministro indio, Narendra Modi, aseguró que la creciente oleada proteccionista que hace presa a algunos gobiernos es preocupante. Añadió que “algunas fuerzas se levantan contra la globalización; pero la solución ante los efectos negativos de dicha globalización no es el aislamiento. Por el contrario, hay que entender y aceptar los cambios; hay que formular políticas flexibles que sean acordes con los nuevos tiempos”. Y remató: “el proteccionismo no es menos peligroso que el cambio climático o el terrorismo”.