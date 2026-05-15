Crece el consumo de adictivas bolsitas de nicotina y captación de público joven, según OMS

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Ginebra, 15 may (EFE).- El consumo de bolsitas de nicotina altamente adictivas está creciendo de forma acelerada, con un aumento del 50 % de las ventas en sólo un año, según los últimos datos disponibles, lo que se ha logrado con agresivas y sofisticadas campañas que pasan en gran parte por redes sociales e influenciadores, según la OMS.

Detrás están las grandes empresas tabacaleras multinacionales y, en menor medida, empresas emergentes que buscan negocios que contrarresten el declive de la venta de productos tradicionales de tabaco, en particular cigarrillos, para lo cual han extendido sus gamas de productos a los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina.

El crecimiento del sector de bolsitas de nicotina es tal que las ventas en 2024 superaron los 23.400 millones de unidades (+50 % interanual) y la cifra de negocios en 2025 se estima en 7.000 millones de dólares, con una fuerte concentración geográfica en Estados Unidos (80 % del total).

En la presentación de un informe dedicado a este nuevo problema de salud pública, los expertos de la OMS confirmaron su elevado potencial adictivo debido a las altas concentraciones de nicotina y a las innovaciones utilizadas para aumentar la absorción (acentuando a la vez la intensidad).

Como ocurre con los cigarrillos electrónicos y en particular los «puffs» (de un solo uso), se trata de un tipo de producto fuertemente orientado a los jóvenes, como lo demuestra el hecho de que se usen envases similares a dulces, en algunos casos imitando marcas de caramelos, lo que causa confusión y puede ser muy peligroso para los niños pequeños.

En una rueda de prensa, la científica de la Iniciativa Libres de Tabaco de la OMS Ranti Fayokun enfatizó la gravedad de la adicción provocada por las bolsitas y sus efectos perjudiciales para la salud, en especial de los más jóvenes, todos los cuales están científicamente documentados.

Entre las consecuencias más graves está el daño que causa la nicotina en el desarrollo del cerebro que todavía está incompleto en el caso de adolescentes y jóvenes, en el desarrollo del feto en el útero, enfermedades cardiovasculares y un impacto negativo en la salud mental.

«La nicotina es un veneno y cuando entra en el cuerpo es tóxico», aseguró Fayokun.

En este contexto, la OMS ha denunciado las agresivas estrategias de promoción que usa la industria, mediante el uso de influenciadores y campañas -sobre todo en redes sociales- que asocian el consumo de bolsitas de nicotina con el ocio, los viajes, el romance o el deporte, en suma con el éxito social.

Además, los fabricantes sacan a relucir su fácil uso, ya que puede consumirse «en cualquier momento» y sin generar humo ni olor, lo que en realidad debilita las políticas públicas sobre espacios libres de humo.

La publicidad está también presente en festivales de música y eventos deportivos.

En el plano legislativo, las bolsitas de nicotina caen en la mayoría de países en un «vacío normativo», con solo 16 países que prohíben su venta.

Donde no estén prohibidas, la OMS pide a los países que se dicten regulaciones estrictas para evitar mensajes atractivos para los jóvenes y la iniciación al consumo, incluyendo la prohibición de sabores y de la publicidad, incluido a través de influenciadores y de patrocinios.

Asimismo, apunta a que se debe limitar el contenido de nicotina, hacer obligatorias las advertencias sanitarias visibles (como en las cajetillas), controlar estrictamente el acceso de menores y eliminar los envases atractivos. EFE

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