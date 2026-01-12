Crece la presión sobre Irán por represión mientras gobierno responde con «enormes» marchas

Redacción Internacional, 12 ene (EFE).- La comunidad internacional endureció este lunes su postura sobre Irán después de las centenares de muertes, según varias ONG, por la represión de las autoridades a las marchas populares, mientras el Gobierno iraní respondió con la convocatoria de «enormes» manifestaciones de apoyo.

En un intento por contrarrestar dos semanas de protestas ininterrumpidas, miles de personas salieron hoy a las calles de Teherán y otras ciudades como Sanandaj y Rasht con banderas iraníes en manifestaciones progubernamentales.

El líder supremo, Ali Jameneí, felicitó a los asistentes por estas «enormes» marchas, calificándolas como una «advertencia a los políticos estadounidenses».

«Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales», dijo Jameneí en un mensaje a la nación difundido por los medios oficiales y redes sociales, aunque en Irán permanecen cortados internet y las telecomunicaciones desde el jueves de la pasada semana.

Durante el acto central en la capital, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, lanzó una advertencia directa a Washington ante las amenazas de intervención: «Verás cómo todos tus recursos en la región serán destruidos», sentenció, en alusión a las bases y buques militares de EE.UU. en la zona.

Entre la diplomacia y la guerra

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, sostuvo este lunes que las fuerzas de seguridad han conseguido que la situación esté ya bajo control y avanzó que la conexión a internet se recuperará «pronto».

Para Araqchi, lo que ocurre en el país «no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí», con la incursión a su juicio de grupos terroristas armados que se han infiltrado en las protestas para desvirtuar su propósito inicial.

Irán «se vengará de cualquiera que haya manchado sus manos con la sangre del pueblo iraní», advirtió el titular de Exteriores en un tono beligerante, a pesar de que mantienen los canales diplomáticos abiertos.

Según el medio digital Axios, el canciller contactó este fin de semana al enviado de Trump, Steve Witkoff, en un intento por rebajar la tensión. Irán se dice preparado «tanto para el diálogo como para la guerra», y el presidente estaounidense, Donald Trump, mantiene la misma línea.

«(Trump) siempre ha expresado que la diplomacia es su primera opción. Sin embargo, no tiene miedo a usar la fuerza letal y el poderío militar de Estados Unidos si lo considera necesario. Y nadie lo sabe mejor que el régimen iraní», declaró hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una entrevista con la cadena Fox.

La portavoz consideró que la «mayor baza» que tenía Irán hace unos meses era su programa militar, que, enfatizó, las fuerzas estadounidenses ya «aniquilaron por completo» con su operación ‘Martillo de Medianoche’, que Washington ejecutó el pasado junio y que causó importantes daños en instalaciones ligadas al programa nuclear de Teherán.

Condena internacional

La situación económica de la población iraní fue el detonante de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de la capital por la alta inflación o la caída del precio de la moneda nacional (rial), y que después se han extendido al resto del país.

Desde hace más de 96 horas no hay internet ni cobertura y, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

La opositora Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI) eleva drásticamente la cifra a más de 3.000 fallecidos, denunciando una «masacre» con armas de guerra y ametralladoras.

Ante las imágenes difundidas por organizaciones y en medios, a pesar del apagón informativo, de cadáveres y escenas de brutalidad, la comunidad internacional ha subido el tono de condena y Bruselas plantea evaluar sanciones «más severas».

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó la represión como una «muestra de debilidad», mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la «violencia de Estado» que ataca ciegamente a la población.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, instó al respeto de los derechos fundamentales, aunque rechazó el uso de «fuerza extrema» contra el régimen, abogando por el diálogo. Y China, principal socio comercial de Irán, ha pedido contención y se opone a cualquier injerencia externa. EFE

