Crece presión a Patrick Bruel para que anule conciertos tras denuncias por agresión sexual

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París, 20 may (EFE).- Varios alcaldes de Francia han solicitado al cantante y actor Patrick Bruel que cancele su próxima gira de conciertos tras las acusaciones que pesan sobre él de al menos nueve denuncias por violación y agresiones sexuales.

Los alcaldes de París, Marsella, Brest y Nancy han pedido públicamente que el artista suspenda su gira, aunque han reconocido que no tienen competencias legales para cancelar las fechas programadas en sus respectivas ciudades.

El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, declaró este miércoles en la cadena France Télévisions que Bruel «debería poner su carrera entre paréntesis» hasta que la justicia se pronuncie.

En Nancy, el alcalde socialista Mathieu Klein señaló en redes sociales que confía en la «lucidez de los organizadores» para suspender la gira, y consideró que las acusaciones que pesan contra el cantante «no son compatibles con la realización de actividades artísticas con espectáculos públicos». El artista tiene previsto actuar en la ciudad el 24 de octubre.

Por su parte, el alcalde de Brest, el centrista Stéphane Roudaut, afirmó que el cantante «debería tener la decencia de retirarse temporalmente» mientras se resuelven los procedimientos judiciales.

En Marsella, el alcalde socialista Benoît Payan pidió la cancelación del concierto previsto para el 30 de octubre en su ciudad por la gravedad de las denuncias y la importancia de escuchar a las víctimas, aunque subrayó también la necesidad de respetar la presunción de inocencia.

La presión sobre la gira se produce después de que tres fechas previstas en Canadá fueran canceladas recientemente por la agencia organizadora.

Patrick Bruel, que participa actualmente en una obra de Samuel Benchetrit en el Teatro Édouard VII de París, insiste en continuar con su gira y defiende la presunción de inocencia, al tiempo que denuncia lo que considera un «juicio mediático».

Esa presión para que cancele su gira, que tiene previsto empezar el 16 de junio en el Cirque d’Hiver de París y se desarrollará hasta diciembre de este año por varias ciudades de Francia y Suiza, se ejerce también desde organizaciones y activistas feministas que han lanzado una petición de firmas que exige «cancelar la celebración de un presunto agresor y apoyar a las mujeres que han tenido el valor de alzar la voz». EFE

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