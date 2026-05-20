Crece un 10,5 % la llegada de turistas a Costa Rica entre enero y abril

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San José, 20 may (EFE).- Entre enero y abril pasado 1.195.271 turistas internacionales llegaron a Costa Rica por vía aérea, un 10,5 % más que en igual período del 2025, informó este miércoles el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) .

El mercado norteamericano sigue siendo el principal emisor de turistas con un crecimiento del 11,2 %.

Dentro de esta región, destaca especialmente Canadá, que mostró un aumento del 26,6 % gracias a la red de conectividad aérea, mientras que Estados Unidos creció un 7,9 % y México un 11,3 %.

«Los datos de visitación del primer cuatrimestre son alentadores, y si bien somos conscientes del complejo entorno global que estamos enfrentando, mantenemos una perspectiva positiva», afirmó el presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges.

Además, la diversificación en Europa, con crecimientos en España (17,1 %) y Países Bajos (19,6 %), refuerza la imagen de Costa Rica como un «destino seguro, sostenible y atractivo para el turista del viejo continente», explicó el ICT en el comunicado de prensa.

Las llegadas al Aeropuerto Internacional de Guanacaste, ubicado en la turística zona del Pacífico, muestran un incremento del 14,9 %, mientras que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, situado en las afueras de San José, mantiene un crecimiento del 7,9 %.

Según el instituto, a partir de los datos actuales, se proyecta cerrar el año con la visita de aproximadamente 2,7 millones de turistas.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento de solamente un 0,8 % con respecto a 2024. Un repunte de ingresos en el último trimestre del año le permitió al país cerrar el año pasado en números positivos.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos. EFE

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