Más del 20% de los ciudadanos residentes en Suiza evitaron acudir al médico el año pasado porque no podían pagarlo, según la OCDE.

Uno de cada cinco suizos no va al médico

Más de 10 000 francos per cápita en salud 12 de junio de 2018 - 20:17 Los suizos gastarán por primera vez un promedio de más de 10 000 francos en atención médica en 2018 y 2019, según el instituto de investigación económica KOF, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. El crecimiento en el gasto sanitario suizo se desaceleró levemente el año pasado, pero se prevé un aumento de 3.8% este año para llegar a los 87 000 millones de francos, precisa el informe bimestral sobre los gastos de atención médica de Kof, divulgado el martes. Ese porcentaje equivale a 10 131 francos por habitante, una situación que el organismo atribuye al crecimiento que registra la economía del país: cuanto más se gana, más se gasta en salud, explica. Asimismo, señala que en esa situación también incide la creciente proporción de personas mayores. Por otro lado, de acuerdo con la misma fuente, se espera un ahorro adicional, aunque moderado, de las medidas adoptadas para incrementar la atención médica ambulatoria y reducir las hospitalizaciones.