Venezuela denuncia asfixia por sanciones de EE UU 11 de septiembre de 2018 - 12:41 El ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arreaza, aseguró este martes que su país perdió 265 millones de dólares en valor real de 2007 a 2018 en Credit Suisse debido a las sanciones de Estados Unidos, y agregó que la situación había contribuido a la crisis actual en su país. “Nuestras acciones han sufrido debido a las sanciones de Estados Unidos”, enfatizó Arreaza, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Estas sanciones “dificultan la distribución e importación de alimentos y medicinas”. Venezuela necesita 120 millones de dólares para vacunas, sangre y medicinas para muchas enfermedades. Menos de la pérdida observada solamente en el segundo banco suizo, agregó el ministro. Credit Suisse prohibió las transacciones en relación con la deuda venezolana y los productos financieros de Caracas. Al igual que el UBS, el banco se alineó con las sanciones de Estados Unidos. “Cerco económico y financiero” Arreaza atribuyó asimismo a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE) el cerco “económico y financiero” contra su país, el cual, dijo, provocó la actual crisis migratoria. Estos desplazamientos forzados han “dañado la imagen de Venezuela”, subrayó. Alrededor de 2,3 millones de personas habrían salido del país en los últimos años, de acuerdo con la ONU. El ministro reiteró el rechazo de su país a todos los informes “sesgados” del anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein. Este último denunció posibles crímenes contra la humanidad durante las manifestaciones en las que perdieron la vida al menos 120 personas. Pidió incluso una comisión internacional de investigación. El ministro manifestó que espera una “nueva etapa” de colaboración con la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La expresidenta chilena, que ha situado la situación en Venezuela entre las prioridades de su mandato, ha aceptado reunirse con el canciller venezolano.