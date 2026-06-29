Crimea, anexionada por Rusia, declara la «emergencia» en medio de ataques de Ucrania

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Las autoridades de Crimea, anexionada por Rusia, declararon el viernes una «situación de emergencia» para enfrentar las consecuencias del aumento de la ofensiva ucraniana sobre la península.

Kiev ha intensificado sus ataques aéreos, que califica de justa retribución por los bombardeos casi diarios de Rusia contra civiles ucranianos e infraestructuras energéticas desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Se decidió «declarar una situación de emergencia a nivel regional en la República de Crimea y en la ciudad de Sebastopol» mediante decretos, declaró el gobernador impuesto por Moscú, Serguéi Aksionov, en una publicación en Telegram.

La situación de emergencia permitirá «garantizar el funcionamiento estable de todos los sectores», indicó.

Desde hace varias semanas, el ejército ucraniano ha emprendido un bloqueo energético de Crimea —controlada por Rusia desde 2014— con ataques a infraestructuras y camiones cisterna que abastecen a la península.

«Estamos haciendo todo lo posible para obligar a Rusia a poner fin a la guerra y restablecer la justicia. Y es Crimea la que está en el centro de esta política de garantizar la justicia», declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en redes sociales.

Crimea alberga numerosas bases militares rusas y ha sido utilizada como plataforma de lanzamiento clave en la guerra.

«Hoy Ucrania está privando a Rusia de esta plataforma de lanzamiento y pone fin a sus intentos de normalizar la guerra», afirmó Zelenski.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 660 drones ucranianos durante la noche, incluidos algunos sobre la capital, Moscú, y sobre la Crimea anexionada, indicó el viernes el Ministerio de Defensa, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto.

En un comunicado publicado el jueves, el gobernador Aksionov señaló que Crimea enfrenta «desafíos» y que «la situación del carburante es lo más difícil».

«No puedo decir exactamente cuánto tiempo tomará ni tampoco puedo explicar públicamente el plan de acción específico. Sin embargo, estamos actuando», señaló.

También admitió que el ejército ruso no está siendo capaz de proteger totalmente a la península.

«Desafortunadamente (…) no hay sistemas de defensa aérea en el mundo que sean absolutamente perfectos en términos de seguridad y eficacia», apuntó.

Rusia se apoderó de Crimea en 2014, aunque la inmensa mayoría de países, incluidos muchos de los aliados de Moscú, no reconocen esta acción.

El territorio del mar Negro tiene una importancia especial para el presidente ruso Vladimir Putin, quien calificó la anexión de victoria histórica y ha destinado recursos a la península.

Ucrania sostiene que Crimea es una parte inalienable de su territorio y que nunca la cederá formalmente.

Kiev ataca principalmente las instalaciones rusas de procesamiento y exportación de petróleo, en un intento de privar al Kremlin de una fuente de ingresos crucial para financiar el esfuerzo bélico de Moscú.

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