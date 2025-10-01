The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Crimea raciona aún más la gasolina tras ataques ucranianos contra refinerías rusas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 1 oct (EFE).- Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, redujeron hoy aún más el racionamiento de la gasolina en las gasolineras locales, de 30 a 20 litros por persona, en vistas del déficit de combustible provocado por los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

«Se tomó la decisión de limitar la venta de combustible, no más de 20 litros por persona», informó en Telegram el líder crimeo, Serguéi Axiónov.

El pasado lunes, Asiónov ya había regulado la venta de gasolina a 30 litros por automóvil y había topado los precios del diésel y la gasolina de diverso octanaje a precios entre los 70 y los 80 rublos por litro (de 84 a 96 centavos de dólar).

Explicó que las medidas tomadas anteriormente «de momento no permiten normalizar completamente la situación respecto al volumen necesario de combustible automotriz en las gasolineras de Crimea».

Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques permanentes contra las refinerías rusas, obligándoles a parar de modo parcial o total, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.

En la península de Crimea, la situación se ha tornado más grave en los últimos días, ya que esta situación se suma a dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch debido al mal tiempo.EFE

mos/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR