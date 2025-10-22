Criminal de guerra serbio Pavkovic enterrado en Belgrado con honores militares como héroe

Zagreb, 22 oct (EFE).- Nebojsa Pavkovic, un exgeneral del ejército yugoslavo condenado a 22 años de prisión por crímenes de guerra cometidos en Kosovo en 1999, fue enterrado este miércoles con honores en un cementerio de Belgrado en presencia de varios ministros del Gobierno serbio.

Pavkovic, condenado por el Tribunal penal internacional de La Haya para crímenes de guerra en la ex Yugoslavia (TPIY) en 2009 por crímenes lesa humanidad, como deportaciones forzosas y asesinatos de civiles, cometidos en la provincia serbia, independiente desde 2008.

El antiguo militar fue puesto en libertad a fines de septiembre pasado debido a una grave enfermedad y murió el lunes pasado en un hospital de Belgrado a los 79 años de edad.

Según el presidente serbio, Aleksandar Vucic, Pavkovic “dedicó su vida al servicio de la patria y el Ejército, con la convicción de que el uniforme se lleva con dignidad”.

Los medios serbios cercanos al Gobierno lo describieron esta semana como un héroe nacional y un víctima de la Justicia internacional, sin mencionar los crímenes de los que fue responsable y por los que fue condenado.

La ONG serbia Fondo por el derecho humanitario denunció este miércoles que brindar honores de esta forma a una persona condenada por crímenes contra civiles “representa una negación abierta de los hechos establecidos por el tribunal y una burla a las víctimas”. EFE

