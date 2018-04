Este contenido fue publicado el 15 de marzo de 2018 14:54 15 de marzo de 2018 - 14:54

Para siempre tras las rejas, una medida punitiva y de protección para la sociedad.

(Keystone)

El juicio de un sórdido asesinato cuádruple reabre el debate sobre la cadena perpetua en Suiza. Porque aquí, “de por vida” no significa “hasta el final de sus días”. Hemos visto reincidentes peligrosos recuperar la libertad.

En Estados Unidos, los tribunales pueden imponer penas de prisión de más de 100 años. Cualquiera que sea la edad del autor en el momento del crimen, desaparece tras las rejas y ya no puede hacer daño fuera de la prisión.

Es diferente en Suiza. Ciertamente, el Código PenalEnlace externo establece una “privación de libertad de por vida” para delitos particularmente graves como el asesinato, la violación, la toma de rehenes o el genocidio. Pero eso no significa que el autor permanecerá en prisión hasta el final de su vida. Una liberación condicional puede ocurrir después de 15 años de reclusión, en algunos casos incluso después de diez años.

El problema es que aun si el autor ha cumplido su condena, ha pagado su deuda moral y, por lo tanto, ha recuperado su derecho a vivir en libertad, puede al mismo tiempo representar todavía un peligro para la sociedad.

El ejemplo de Erich Hauert permanece en los anales. En 1983, fue condenado a prisión perpetua por once violaciones y dos homicidios sexuales. Pero después de unos años, su régimen de detención se suavizó, y durante una ausencia no acompañada en 1993, violó y asesinó a una joven.

El pueblo vota por detención de por vida

En febrero de 1996, otro delincuente reincidente violó a una niña de 13 años, intentó estrangularla y la dejó en una corriente helada. La menor pudo sobrevivir fingiéndose muerta.

La madre y la madrina de la víctima lanzaron una iniciativa popular para garantizar que los delincuentes particularmente peligrosos y los autores de delitos sexuales fueran internados de por vida de manera efectiva, por razones de seguridad pública. En 2004, contra la recomendación del Gobierno, el Parlamento y expertos legales, el pueblo aceptó esa iniciativa, denominada ‘Por el internamiento de por vidaEnlace externo’.

Otros países europeos también han reintroducido el internamiento de por vida en los últimos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos lo habían abolido para respetar el Estado de derecho.

Dos tipos de internamiento

Hoy en día, existen teóricamente en Suiza dos posibilidades para mantener a los delincuentes peligrosos en la cárcel por razones de seguridad, incluso si han purgado sus condenas.

- Internamiento normal. Si un tribunal la juzga peligrosa, la persona puede permanecer en prisión por un período indefinido. Pero el caso es reexaminado regularmente y el autor puede ser liberado de manera condicional tan pronto como se considere que ya no representa un peligro.

- Internamiento por la vida. Para los autores de actos particularmente graves, que presentan un alto riesgo de reincidencia y que se consideran como no tratables, el tribunal puede pronunciar un internamiento de por vida. El caso no es reexaminado y la persona condenada solamente puede ser liberada si nuevos avances científicos hacen posible una terapia, de modo que el individuo ya no represente un peligro para la sociedad.

El Tribunal Federal anula internamientos de por vida

Pero en la práctica, solamente el internamiento normal es aplicado. Hasta ahora, el Tribunal Supremo Federal, la más alta instancia jurídica del país, levantó todos los internamientos de por vida. Actualmente, solamente un criminal en Suiza está encarcelado de por vida en el sentido de la iniciativa. No apeló ante el Tribunal Federal contra su condena.

Sin embargo, las autoridades se han vuelto mucho más prudentes con las liberaciones del internamiento “normal”. En los últimos 14 años, han liberado un promedio del 2% de reclusos cada año. Por lo tanto, los delincuentes extremos con riesgo de reincidencia en realidad permanecen de por vida tras las rejas.



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

