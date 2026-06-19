Crisis energética en Cuba: Hasta un 69 % de la isla a la vez en apagón este viernes

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La Habana, 19 jun (EFE).- Apenas una o dos horas de corriente van a disfrutar en promedio los cubanos este viernes, una jornada para la que la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor apagón deje sin suministro de forma simultánea a un 69 % de la isla, una de las mayores tasas registradas.

El país caribeño vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de Estados Unidos (EE.UU.). Los apagones están alcanzando las 36 horas consecutivas en La Habana y algunas regiones apenas cuentan con dos horas de corriente cada tres días, impidiendo lo más básico en la vida diaria y la economía.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda, la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.016 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW. El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.134 MW y la afectación estimada -lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.164 MW.

La situación actual es «crítica», según el Gobierno cubano, que culpa en exclusiva a EE.UU. de la crisis, aunque la realidad es más compleja.

La falta de combustible derivada del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. desde enero hace que los motores de generación -que usan diésel y fueloil- estén casi completamente parados, cuando esta fuente es responsable del 40 % de la generación.

Pero los problemas estructurales de las termoeléctricas -que son responsables de otro 40 % de la generación y usan crudo nacional- se deben principalmente a la obsolescencia, pues estas centrales tienen décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De hecho, este viernes nueve de las 16 unidades de generación termoeléctricas no están operativas por averías o mantenimientos, entre ellas -de nuevo- la central Antonio Guiteras, la mayor unidad del país, que acumula 14 averías en lo que va de año.

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

La situación energética ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años y que ha provocado una contracción de más del 15 % del producto interno bruto (PIB) entre 2020 y 2025. Los pronósticos apuntan a que la economía podría caer entre un 6,5 y un 15 % este ejercicio.

Desde hace días se suceden cacerolazos y quemas de basura en distintos puntos del país en protesta por el grave deterioro de la vida en la isla. Estas acciones, breves y de unas decenas de personas cada vez, han sido siempre pacíficas. EFE

jpm/ajs