Cristian Roldán avisa sobre la dureza de Paraguay ante el debut de EE.UU.

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Irvine (EE.UU.), 9 jun (EFE).- El centrocampista estadounidense Cristian Roldán advirtió este martes sobre la dureza física de Paraguay, rival con el que Estados Unidos debutará en el Mundial el próximo viernes en Los Ángeles.

«Paraguay juega bien duro», indicó Roldán en una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Irvine, en el estado de California, donde la selección estadounidense se concentra para los entrenamientos del Mundial.

El centrocampista aseguró que el partido del viernes será «hasta más difícil» que el que ambas selecciones disputaron de manera amistosa el pasado 15 de noviembre en Pensilvania, en el que EE.UU. se impuso por 2-1.

Aun así, el equipo estadounidense confía en su potencial tras los encuentros recientes, en los que derrotaron a Senegal por 3-2 y cayeron por 1-2 ante Alemania.

«Sabemos que podemos competir contra cualquiera», añadió Roldán, quien aseguró que el equipo trabaja por mejorar y corregir los errores.

Estados Unidos, dirigida por el técnico argentino Mauricio Pochettino, marcará su debut mundialista como país anfitrión contra la Albirroja que conduce el también argentino Gustavo Alfaro.

El encuentro está previsto para las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado) en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Inglewood, con una capacidad para 70.000 espectadores. EFE

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