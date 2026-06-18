Cristiano, Lamine… No hay tiempo de lamentaciones en el Mundial

afp_tickers

Compartir

5 minutos

Acabada la ronda de partidos de la primera fecha del Mundial 2026, las grandes decepciones han sido España y Portugal, que además de jugar mal no pasaron del empate antes dos selecciones en teoría inferiores como Cabo Verde y RD Congo.

Pero los dos vecinos ibéricos, ganadores de los últimos títulos en Europa (la Eurocopa para la Roja en 2024 y la Liga de Naciones para los lusos un año después), no tienen tiempo para lamentaciones, ya que este jueves comienza la segunda fecha, en la que ya se podrían empezar a conocer los primeros clasificados para los cruces.

El empate 1-1 entre República Checa y Sudáfrica abrió el jueves la segunda fecha del Mundial, en un torneo ampliado a 48 selecciones donde el margen de error se reduce, aunque los mejores terceros mantienen vivas las opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

En el Grupo A, el duelo en Atlanta arrancó con dominio checo y un gol tempranero de Michal Sadilek en el minuto 5, pero Sudáfrica reaccionó en la segunda parte y consiguió igualar un encuentro intenso, disputado y con alternativas en ambas áreas durante todo el choque.

El empate llegó desde el punto de penal, transformado por Teboho Mokoena en el 83′ tras una mano de Pavel Sulc señalada por la árbitra estadounidense Tori Penso, única mujer que ha dirigido hasta el momento en el actual Mundial.

– Decepciones vs los «showman» –

De vuelta a los casos de España y Portugal, la decepción de unos y otros se vio en sus dos máximas figuras.

El joven Lamine Yamal, de 18 años, llamado a ocupar el trono del fútbol en poco tiempo, apenas jugó 25 minutos con España, recién recuperado de una lesión muscular que aconsejaba no forzar.

A la Roja, además, le queda el dudoso honor de haber firmado el único empate sin goles que se ha producido en los primeros 24 partidos de la competición (de un total de 104), que han sido en su mayoría muy entretenidos y con una media ligeramente superior a los tres goles por encuentro.

Por su parte, el veterano Ronaldo, que a sus 41 años está en el ocaso de su carrera, jugó todo el partido contra la República Democrática del Congo, pero apenas aportó al ataque de la Seleção, al punto que algunos ya cuestionan su titularidad.

Las mayores críticas llegaron del Reino Unido. El exdelantero Chris Sutton, ahora comentarista de BBC Radio, aseguró que el seleccionador Roberto Martínez «tiene miedo de sacarlo» del equipo y que «no es el que manda» en Portugal.

La RD Congo admitió que no prepararon nada concreto para detener a CR7.

Con un «enorme respeto», el centrocampista Ngal’ayel Mukau aseguró que «ya no es el mismo jugador que antes y que ahora es mayor» «A su edad, ya no puede esforzarse como antes, pero le tengo un enorme respeto», afirmó.

Quizás a Ronaldo le pesó el hecho de que fuera la última de las grandes superestrellas en entrar en liza y que todas ellas (salvo Yamal por la lesión) ya han dejado su huella en este Mundial, empezando por Lionel Messi, su archirrival durante las dos últimas décadas.

El argentino marcó el martes los tres goles de la Albiceleste en el triunfo 3-0 frente a Argelia, igualando además el récord de máximo goleador de la historia de los Mundiales que tenía hasta ese momento el alemán Miroslav Klose, con 16 realizaciones.

Otros, como el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane contribuyeron con dos goles cada uno a las victorias de sus equipos.

Incluso Vinícius marcó, aunque Brasil no pudiera derrotar a Marruecos, vigente campeona africana y semifinalista en Catar 2022.

– «Desafortunado» incidente con dron –

Tras los primeros fuegos de artificio, las selecciones participantes sacarán a partir de este jueves la calculadora para saber qué necesitan para meterse en los dieciseisavos de final.

La versión ampliada a 48 equipos y el añadido de una ronda de cruces más significa que, además de los dos primeros de cada grupo, se meterán en las eliminatorias los ocho mejores terceros de los doce grupos.

Tras el empate entre checos y sudafricanos, el Grupo A puede definir al primer clasificado en la cancha de Guadalajara (01H00 GMT del viernes), cuando se enfrenten México y Corea del Sur.

El ganador de ese duelo avanzará directamente para la siguiente fase, aunque para definir las posiciones habrá que esperar a la última jornada.

La previa de ese partido estuvo rodeada de intriga, luego de que el martes se avistara un dron misterioso sobre el campo de entrenamiento surcoreano.

Dos hombres, sospechosos de ser los operadores del dron, recuperaron el aparato estrellado y huyeron del lugar en un incidente que el seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó como «desafortunado».

Este jueves también se disputarán los dos partidos de la llave B: Canadá-Catar y Suiza-Bosnia.

Los cuatro equipos de este grupo están empatados en todo.

mcd/dbh/cl/raa/