Cristina Fernández, con una nueva condena, regresa al centro de la escena política

4 minutos

Natalia Kidd

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El fallo judicial que este miércoles confirmó una condena contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) por corrupción ha empujado aún más a la exmandataria al centro de la escena política, donde se fortalece como la principal figura de oposición.

Un tribunal de alzada confirmó la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que un tribunal oral ya había impuesto a la expresidenta en diciembre de 2022.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal será previsiblemente apelado ante la Corte Suprema por la defensa de Fernández y, mientras la sentencia no quede firme, la ex jefa del Estado no irá a prisión e incluso podrá optar a un cargo público.

Quien también se desempeñó como vicepresidenta argentina entre 2019 y 2023 aprovechó el nuevo revés judicial para alzar su voz en contra de lo que hace años considera una trama de ‘lawfare’ (hostigamiento judicial y político) que la tiene como blanco.

Fernández, de 71 años, apunta a una maniobra en su contra de medios y jueces que, según ha denunciado, tienen vínculo directo con el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), líder del partido de centro-derecha Propuesta Republicana (Pro) y actualmente un aliado político del presidente argentino, Javier Milei.

La exmandataria asegura que no cometió delito alguno en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno y el de su marido y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007).

La denominada ‘causa Vialidad’, por la que fue condenada en 2022 -sentencia confirmada este miércoles- por el delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», no es la única que Fernández afronta.

La expresidenta alega que en todos los casos el objetivo es el mismo: castigarla por ser mujer y por sus políticas contrarias a los intereses de muchos centros de poder y, sobre todo, proscribirla «de por vida» en la siempre convulsa arena política de Argentina.

«Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una nación que construya más patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo», desafió la dirigente política en un comunicado lanzado en la víspera del nuevo fallo.

Este miércoles sus declaraciones fueron más escuetas, pero dio paso a imágenes que mostraron a militantes dándole apoyo a las puertas de los tribunales y a ella misma, asomada al balcón del Instituto Patria que comanda, de buen semblante al saludar a sus seguidores.

Imágenes que la muestran de pie tras una sentencia condenatoria que, de momento, no tiene efectos judiciales prácticos, y que le dan una renovada exposición pública a las puertas de un año electoral clave: en 2025 se celebrarán legislativas.

Rumbo a las legislativas de 2025

Sin definiciones de eventuales candidaturas aún, la exmandataria llegará como presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista), el gran derrotado de las presidenciales de 2023 tras un Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) que, con Cristina Fernández como vicepresidenta, no supo dar respuesta a las demandas sociales y fracasó en la gestión económica.

Pese a aquella derrota en las urnas, el peronismo es, hoy por hoy, la principal fuerza de oposición al Gobierno de Javier Milei.

Y mientras la nueva presidenta del PJ recobra protagonismo público, el peronismo se da a la tarea de ‘recalcular’ su itinerario de cara a las legislativas, con dirigentes peronistas y kirchneristas que, aunque muchas veces enfrentados internamente, este miércoles no dudaron en respaldar a la nueva jefa del partido.

Milei y Macri también hicieron su lectura política del fallo, conscientes de lo mucho que se juegan ellos mismos el año próximo: resaltaron la importancia de la «institucionalidad» y del rol de la Justicia que castiga la corrupción, una de las lacras que más repudia la sociedad argentina.

«Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro», comentó Macri tras conocerse el fallo. «Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción», acotó, por su parte Milei.

Uno y otro refuerzan la idea de que Fernández es su principal rival política. EFE

