Cristina Fernández agradece desde su balcón a sus seguidores a un año de su condena

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Buenos Aires, 10 jun (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) salió este miércoles a su balcón para saludar y agradecer el apoyo a las decenas de seguidores que se congregaron en la puerta de su casa, en el primer aniversario de la ratificación de la condena que la mandó a prisión domiciliaria.

Decenas de militantes peronistas se congregaron desde primera hora de la tarde en la esquina de las calles San José y Humberto Primo del barrio de Constitución, en Buenos Aires, para acompañar a su líder y expresar su desacuerdo con la decisión judicial que tiene a Fernández desde hace un año sin salir de su casa.

La Corte Suprema ratificó el 10 de junio de 2025 una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por irregularidades en la concesión de obras públicas durante el Gobierno de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), y sus dos gestiones seguidas, en la causa conocida como ‘Vialidad’.

Aquella decisión del Supremo la encerró, hasta hoy, en una vivienda que se convirtió en lugar de peregrinaje para el peronismo, pues en cada fecha señalada, sean festivos nacionales, acontecimientos políticos o asuntos que tienen que ver con la propia expresidenta, sus seguidores acuden en masa.

En estas circunstancias, Fernández responde saliendo al balcón y saludando a la multitud, pero no hace declaraciones desde entonces, solo escribe en sus redes sociales para pronunciarse sobre asuntos políticos y sobre todo para criticar al Gobierno de Javier Milei.

Con motivo del primer aniversario de la ratificación de la condena, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien se perfila como posible candidato peronista para disputar la Presidencia a Milei en 2027, escribió en X que «Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo”.

En una entrevista posterior a Radio 10, Kicillof insistió en que el fallo es «profundamente injusto» y calificó de «payasada» la condena porque «el delito no existió”.

Para el dirigente peronista, que fue ministro de Economía durante el Gobierno de Cristina Fernández, el objetivo de la sentencia es «tratar de amedrentar y disciplinar a los que combaten con los sectores de poder”.

El peronismo ha convocado para el próximo 20 de junio una concentración en el Parque Lezama, ubicado en el centro histórico de Buenos Aires, para denunciar que su líder es víctima de una guerra política y judicial. EFE

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