Cristina Fernández celebra desde su balcón el triunfo peronista ante cientos de seguidores

Buenos Aires, 7 sep (EFE).- La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron este domingo a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

«¿Viste Milei?», escribió minutos antes de salir al balcón Fernández en su perfil de X, para luego recriminar, una a una, varias políticas y acciones del presidente Javier Milei durante su Gobierno.

Fuerza Patria, alianza de distintos sectores del peronismo ligado al kirchnerismo, ganó las elecciones de Buenos Aires por un 46,98 % de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA), de Milei, obtuvo un 33,85%, según resultados oficiales cuando se ha escrutado casi el 90 % de los sufragios.

Este resultado significa un fuerte triunfo peronista ante el partido ultraderechista de Milei en una elección clave para la política nacional y el devenir del país.

Cuando comenzó a caer la noche, sobre las 19 horas (22:00 GMT), simpatizantes del kirchnerismo se empezaron a desplazar hasta la casa de Fernández, donde siguen cientos de personas celebrando el triunfo peronista.

«Estamos pasando momentos tremendos, donde perdemos derechos, perdemos soberanía, atacan a los más vulnerables, todo lo que teníamos lo vamos perdiendo, y para mí es un alivio que el peronismo esté teniendo estos números. Por eso vine acá a ver a Cristina, que es mi líder, en la que yo deposito mi confianza», dijo a EFE Ana Riveros, una de las congregadas.

Y agrego: «El Gobierno actual es una catástrofe, es un desastre para el país, para todos los argentinos».

Cristina Fernández fue muy dura en su mensaje publicado en X contra Milei. Empezó con un reproche por haberse apropiado en esta campaña del lema «Nunca Más», una frase emblemática que, desde el juicio a las juntas militares de la dictadura, ha estado estrechamente ligada a las políticas de derechos humanos, memoria y justicia.

«¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco», escribió la expresidenta, quien le arengó: «Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy».

La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria tres ser condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas, reprochó a Milei sus políticas de ajuste contra las personas discapacitadas y enumeró una serie de consecuencias que está padeciendo la sociedad por ese motivo.

Por último, se refirió a la siguiente cita electoral en Argentina para renovar el Congreso Nacional: «El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo… ¡Más que nunca!», concluyó, mientras la calle donde vive estaba repleta de gente y cortada al tráfico por la gran afluencia de personas que fueron a celebrar con ella. EFE

