Cristina Fernández continúa con su «lenta recuperación» del cuadro de apendicitis

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) continúa este lunes con una «lenta recuperación» en una clínica de Buenos Aires, donde está bajo tratamiento por las complicaciones derivadas de una apendicitis, de acuerdo al último parte médico de su estado de salud.

Fernández, ingresada en el sanatorio privado Otamendi desde el 20 de diciembre, comenzó con la ingesta de «semisólidos con buena tolerancia», según el informe difundido este lunes por la clínica.

«La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso», indica el parte, que lleva la firma de Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi.

El informe añade que, «de no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico».

El pasado 20 de diciembre, Fernández, de 72 años, fue trasladada de urgencia al sanatorio Otamendi desde su casa en Buenos Aires, donde cumple desde junio pasado bajo el régimen de prisión domiciliaria con una condena a seis años de cárcel por irregularidades en la concesión de obras viales.

La exmandataria fue operada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y luego presentó un íleo -una parálisis temporal del intestino-, una complicación postoperatoria común.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio capitalino de Constitución donde cumple la condena debió recibir una autorización judicial.

La condena contra Fernández quedó firme el 17 de junio pasado, tras la ratificación de la sentencia en el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno (2007-2015) y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015. EFE

