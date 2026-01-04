Cristina Fernández denuncia «violación del derecho internacional» de EE.UU. en Venezuela

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) cuestionó este domingo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y consideró que se trató de una “violación del derecho internacional”, en su primera declaración pública después de recibir el alta médica tras permanecer dos semanas ingresada en una clínica de Buenos Aires por una apendicitis.

Fernández afirmó, en un extenso mensaje en su cuenta en la red social X, que la intervención de Estados Unidos en Venezuela constituyó una “violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común”, al referirse a lo que calificó como el “secuestro (literal) de un presidente (Maduro) y su esposa (Cilia Flores) en su propio país”.

Destacó, además, que el operativo comandado por el presidente Donald Trump provocó la muerte de numerosas personas y generó “un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”.

La exjefa de Estado señaló que lo ocurrido remite a la histórica política del “Gran Garrote (Big Stick)” aplicada por Washington en América Latina y afirmó que ese tipo de intervenciones “lejos de favorecer a EE.UU. generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país” y, en muchos casos, “atraso económico y social en los países afectados”.

Para Fernández, el objetivo del Gobierno estadounidense no fue “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela” ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”.

La declaración de la exmandataria, de 72 años, es su primera expresión pública desde que fue operada el pasado 20 de diciembre por una apendicitis, tras la cual sufrió complicaciones postoperatorias que la obligaron a permanecer ingresada hasta este sábado.

El ingreso de Fernández en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires representó su primera salida de la vivienda donde cumple desde junio pasado bajo el régimen de prisión domiciliaria con una condena a seis años de cárcel por irregularidades en la concesión de obras viales.

Maduro arribó este sábado a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart en Nueva York, donde afronta cargas por narcotráfico y delitos relacionados con armas automáticas.

Trump explicó que un equipo estadounidense controlará Venezuela y trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa y añadió que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurar el fin del chavismo y una “transición apropiada”. EFE

