Cristina Fernández denuncia «violación del derecho internacional» de EE.UU. en Venezuela

3 minutos

Buenos Aires, 4 ene (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) cuestionó este domingo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y consideró que se trata de una “violación del derecho internacional”.

Fernández afirmó, en un extensa publicación en X, que la intervención de Estados Unidos en Venezuela constituyó una “violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común”, al referirse a lo que calificó como el “secuestro (literal) de un presidente (Maduro) y su esposa (Cilia Flores) en su propio país”.

En su primera declaración pública después de recibir el alta médica tras permanecer dos semanas ingresada en una clínica de Buenos Aires por una apendicitis, la expresidenta destacó, además, que el operativo comandado por el presidente Donald Trump provocó la muerte de numerosas personas y generó “un escenario de alta inestabilidad en el país agredido».

Fernández dijo además que se trata de un «peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”.

La exjefa de Estado señaló que lo ocurrido remite a la histórica política del “Gran Garrote (Big Stick)” aplicada por Washington en América Latina y afirmó que ese tipo de intervenciones “lejos de favorecer a EE.UU. generan en la región un sentimiento adverso hacia ese país” y, en muchos casos, “atraso económico y social en los países afectados”.

Para Fernández, el objetivo del Gobierno estadounidense no fue “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela” ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”.

La declaración de la exmandataria, de 72 años, es su primera expresión pública desde que fue operada el pasado 20 de diciembre por una apendicitis, tras la cual sufrió complicaciones postoperatorias que la obligaron a permanecer ingresada hasta este sábado.

Tras ser captura en Venezuela este sábado, Maduro fue trasladado a aeropuerto militar en el norte de Nueva York, y luego llevado en un helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, en donde pasó la noche.

Trump explicó que un equipo estadounidense controlará Venezuela y trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa y añadió que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurar el fin del chavismo y una “transición apropiada”. EFE

