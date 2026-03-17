Cristina Fernández denuncia ante el juez «prácticas mafiosas» en el poder judicial

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Buenos Aires, 17 ene (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) denunció «prácticas mafiosas» en el poder judicial durante su declaración ante un tribunal que la acusa, dentro de la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios.

Fernández, que cumple prisión en su domicilio desde 17 de junio de 2025 por una condena relacionada por otro caso de corrupción, recibió el apoyo de un grupo de seguidores cuando salió de su apartamento para dirigirse al tribunal.

«En el caso de los cuadernos hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales», argumentó ante el tribunal, antes de añadir: «Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”. EFE

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