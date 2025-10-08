Cristina Fernández saluda a sus seguidores tras la condena a quienes intentaron matarla

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) salió este miércoles al balcón de su apartamento donde cumple con su prisión domiciliaria para saludar a sus seguidores, luego de que la Justicia condenara a quienes intentaron asesinarla en septiembre de 2022.

Fernández salió por unos minutos al balcón de su residencia en Buenos Aires y saludó a algunos grupos de seguidores, que se acercaron al lugar para mostrarle su apoyo.

Desde junio pasado, la expresidenta cumple allí una condenada a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, tras un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

Este miércoles, un tribunal de Argentina condenó a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por intentar asesinar a la expresidenta el 1 de septiembre de 2022.

Sabag Montiel, de 37 años, fue condenado como «autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa, y con concurso ideal con el delito de portación de arma de guerra sin la debido autorización legal», según expresó la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6.

La Justicia también condenó a Brenda Uliarte a ocho años de prisión por haber prestado colaboración a Sabag Montiel, quien entonces fuera su pareja.

Nicolás Carrizo, considerado inicialmente como el presunto líder del grupo y liberado de su prisión preventiva en agosto de 2024 por falta de pruebas, fue absuelto por el tribunal.

Sabag Montiel activó aquel día el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica.

El intento de asesinato ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta argentina en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante el juicio por el que fue condenada. EFE

