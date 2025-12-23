Cristina Fernández seguirá ingresada tras ser intervenida el sábado por una apendicitis

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) continuará ingresada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires donde sigue recibiendo tratamiento con antibióticos tras la intervención del pasado sábado por un cuadro de apendicitis, según informó este martes el centro médico en un comunicado.

«Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente continúa con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaie peritoneal, con evolución dentro de los parámetros esperables para el cuadro, afebril», expresó el mensaje del centro de salud en el que Fernández permanece desde el sábado.

La actualización del cuadro de la expresidenta explicó que «continúa internada hasta completar el tratamiento pertinente».

Fernández fue trasladada el sábado al Sanatorio Otamendi, en la capital argentina, por recomendación médica ante un agudo dolor abdominal, en lo que constituyó su primera salida desde junio pasado, cuando comenzó a cumplir en su domicilio una condena de seis años de prisión.

La exmandataria, de 72 años, fue ingresada y luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la pena debió recibir una autorización judicial.

Un grupo de simpatizantes de la organización política peronista La Cámpora, muy cercana a la expresidenta, se instaló el sábado por la noche frente al Sanatorio Otamendi para brindarle su apoyo, junto a una bandera que decía «Nunca caminarás sola».

La condena contra Fernández quedó firme el 17 de junio de este año tras la ratificación de la sentencia en el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015. EFE

