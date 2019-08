“En los últimos meses, los incendios han devastado los bosques y la tundra en el Ártico.... Y ahora los pulmones de la Tierra están siendo incendiados”, deploró Inés Marthaler, del grupo Fridays for Future. “El mundo entero puede verlo. ¡No podemos seguir así!”, añadió.

Protestas en Suiza contra incendios en Brasil 23 de agosto de 2019 - 16:59 Cientos de manifestantes protestaron este jueves en diversas ciudades de Suiza contra los incendios en la Amazonía, “pulmón del planeta”, y para denunciar la política antiambientalista del presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Los crímenes del Gobierno ponen en peligro nuestros medios de vida y dañan irreversiblemente el medio ambiente. El movimiento internacional condena claramente estos crímenes”, declararon los organizadores de la parada en un comunicado. La región amazónica registró más de la mitad de los 71 497 incendios detectados entre enero y agosto de este año en Brasil. Se trata de un aumento del 83% con respecto al mismo período de 2018, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Una manifestación de aproximadamente 150 personas avanzó cerca de la Embajada de Brasil en Berna. Cantando y bailando, llamaron la atención sobre la ola de incendios que se extiende por los bosques del norte y centro-oeste y que ya se puede sentir incluso en el cielo de São Paulo. La protesta duró unas horas y se disolvió sin contratiempos. La policía acompaño al cortejo. Los organizadores criticaron la destrucción de grandes extensiones de bosque en Brasil y la política antiambiental del presidente Jair Bolsonaro. También hubo manifestaciones en Zúrich, Basilea y Ginebra. Los organizadores forman parte del movimiento mundial Fridays for Future. Pero en el comunicado de prensa, precisaron que la protesta en Berna fue extraordinaria: “No tenemos intención de salir todos los viernes, porque no vemos ningún beneficio estratégico”. Activistas climáticos en Suiza organizan un primer paro nacional para el 28 de septiembre. Protestas en Ginebra En Ginebra, un centenar de personas protestaron frente al consulado de Brasil contra la política de Bolsonaro. Los manifestantes denunciaron que “la selva amazónica está en llamas” y exigieron ponerla a salvo. “El actual Gobierno no se preocupa por el bosque, solamente quiere explotarlo”, dijo la inmigrante brasileña Carla Silva Hardmeyer, representante del Comité Lula Libre en Ginebra. Como otros manifestantes, respondió al llamado del movimiento global. Muchos de los presentes en la plaza criticaron abiertamente a Bolsonaro. En sus carteles figuraban leyendas como ‘Bolsonaro + Trump = criminales’. “Fuera Bolsonaro”. La manifestación fue acompañada por la policía local. Los participantes bloquearon el acceso al consulado brasileño durante algunos minutos. “En los últimos meses, los incendios han devastado los bosques y la tundra en el Ártico.... Y ahora los pulmones de la Tierra están siendo incendiados”, deploró Inés Marthaler, del grupo Fridays for Future. “El mundo entero puede verlo. ¡No podemos seguir así!”, añadió. Incendios y deforestación Desde la toma de posesión de Jair Bolsonaro al frente del Ejecutivo brasileño, el 1 de enero de 2019, la frecuencia de incendios en la región amazónica ha aumentado. El presidente culpó a las ONG de los incendios. Movimientos ambientalistas convocaron manifestaciones en diversas partes del mundo. Según la agencia de noticias brasileña EBC, el presidente brasileño ha admitido que ha habido incendios criminales y que, según él, esto podría significar un intento de afectar la soberanía de Brasil sobre la Amazonía. Comparó los incendios en Brasil con otros que ocurren anualmente en regiones como California, en Estados Unidos. Aunque la escala y la evolución de los incendios en la mayor selva tropical del mundo es difícil de evaluar, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) ha informado de casi 2 500 nuevos incendios en 48 horas en todo Brasil. La deforestación para abrir pastizales es la principal causa de los siniestros.