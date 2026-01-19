Croacia, Eslovenia, Montenegro y Serbia dan su pésame a España por el accidente de trenes

Belgrado, 19 ene (EFE).- Los presidentes de Serbia y Montenegro, Aleksandar Vučic y Jakov Milatovic, así como los primeros ministros de Croacia y Eslovenia, Andrej Plenkovic y Robert Golob, expresaron este lunes sus condolencias al rey Felipe VI y al Gobierno y el pueblo español por el accidente de tren ocurrido la pasada noche en Adamuz (Córdoba), en el que al menos 39 personas perdieron la vida.

«Al primer ministro Pedro Sánchez y al rey Felipe VI les expreso mis más sinceras condolencias, y al pueblo de España mi solidaridad en estos difíciles momentos. A los heridos les deseo una pronta recuperación», escribió Vucic en la red social ‘X’.

El presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, también expresó sus condolencias y deseó una pronta recuperación a los heridos.

«En estos difíciles momentos, Montenegro está solidaria con España y sus ciudadanos», aseguró el jefe del Estado en un comunicado.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, escribió en la red X que está profundamente conmovido por la noticia desde España.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados. Expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España durante este difícil momento», dijo.

El primer ministro esloveno, Robert Golob, también expresó sus condolencias, deseando una pronta recuperación a todos los heridos.

«Mis pensamientos están con el pueblo de España y con el primer ministro Pedro Sánchez tras el trágico accidente ferroviario cerca de Córdoba. Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas», escribió.EFE

