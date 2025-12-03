Croacia comprará 18 obuses Caesar franceses y 44 tanques Leopard 2A8 alemanes

2 minutos

Belgrado, 3 dic (EFE).- Croacia comprará a Francia 18 obuses autopropulsados Caesar y a Alemania 44 tanques Leopard 2A8, adquisiciones que serán parcialmente financiadas con préstamos concedidos en el marco del mecanismo comunitario de defensa SAFE, informó este miércoles la agencia croata Hina.

Una delegación encabezada por el primer ministro de Croacia, el conservador Andrej Plenkovic, viajará la próxima semana a París y Berlín, donde se espera que se firmen los correspondientes contratos, añadió la agencia, que cita fuentes del Gobierno no identificadas.

Hasta el momento no se ha revelado la suma de las transacciones previstas en los contratos de compraventa.

Según las fuentes, para estas adquisiciones, Croacia recurrirá a la Acción para la Seguridad en Europa (SAFE, por su siglas en inglés), un instrumento financiero de la Unión Europea introducido en mayo pasado para financiar, a través de préstamos, la adquisición de armamento.

El mecanismo establece la concesión de hasta 150.000 millones de euros en créditos a los Estados miembros de la UE que los soliciten para realizar compras conjuntas de material militar, con el doble objetivo de reforzar la capacidad de defensa europea y estimular la producción industrial de este sector.

Según la televisión pública croata, HRT, del volumen total, a Croacia se le han asignado préstamos por unos 1.700 millones de euros.

Croacia, un país de unos 3,8 millones de habitantes miembro de la OTAN dese 2009, alcanzó en 2025 el objetivo de dedicar a la Defensa aproximadamente un 2 % del producto interior bruto (PIB) y prevé subir el presupuesto militar hasta superar el 2,5 % en los próximos años. EFE

