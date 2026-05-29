Croacia da luz verde a los toques de queda locales para las bebidas alcohólicas

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Skopie, 28 may (EFE).- El Parlamento de Croacia aprobó este viernes una normativa que permite a los municipios restringir el horario de venta de bebidas alcohólicas en las tiendas, una medida destinada a combatir sobre todo al llamado ‘turismo de borrachera’.

Los 117 diputados presentes en el hemiciclo de 151 escaños respaldaron la enmienda a la Ley de Comercio para que los gobiernos locales puedan vetar la venta de bebidas alcohólicas durante la noche, entre las 21.00 y las 6.00 horas, informó la emisora Nova TV.

Para los menores, es posible imponer una prohibición completa, las 24 horas del día.

Excluidos de la medida quedan los bares y restaurantes.

Esta modificación de la ley vigente tiene lugar tras años de creciente frustración y quejas de la población local que vive un turismo masivo, sobre todo en los lugares más populares de la costa adriática, donde se han vuelto habituales las múltiples escenas de embriaguez pública y mucho ruido nocturno.

«El objetivo es mejorar la calidad de vida de los residentes locales que desean vivir en buena simbiosis con el turismo», dijo el ministro de Turismo croata, Tonchi Glavina, al defender el proyecto de ley durante la sesión parlamentaria.

Se espera que la sureña Espalato (Split), una de las ciudades más visitadas del país, así como Hvar y Zadar, sean las primeras en introducir las nuevas normas.

El turismo representa aproximadamente una quinta parte del PIB de Croacia. En 2025, el país de 3,8 millones de habitantes recibió unos 22 millones de visitantes. EFE

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