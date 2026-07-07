Cronología del caso judicial que condena a Marine Le Pen sin cerrarle la vía al Elíseo

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(Actualiza con la sentencia dictada hoy en apelación)

París, 7 jul (EFE).- La justicia francesa tomó este martes una decisión clave para el futuro político de Marine Le Pen, con una condena de culpabilidad dictada por el Tribunal de Apelación de París por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes en la Eurocámara del Frente Nacional (FN), actual Agrupación Nacional (RN), pero que le deja abierta la vía al Elíseo.

La decisión de concurrir la próxima primavera a la que sería su cuarta carrera a la Presidencia francesa está ahora en manos de Le Pen, quien valora con la dirección de su partido, incluido su delfín Jordan Bardella, las consecuencias del dictamen.

2015: el inicio de la investigación

El caso comenzó en marzo de 2015, cuando la Eurocámara alertó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre posibles irregularidades en la contratación de asistentes parlamentarios del Frente Nacional.

Veinte asistentes financiados con fondos europeos fueron señalados por sospechas de trabajar total o parcialmente para el partido en lugar de ejercer funciones vinculadas al Parlamento Europeo. Paralelamente, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar.

2016: Bruselas reclama la devolución de fondos

En 2016, la OLAF entregó su informe y el Parlamento Europeo inició procedimientos de recuperación de fondos. A Marine Le Pen se le reclamaron cerca de 340.000 euros correspondientes a dos asistentes parlamentarios, una cantidad que la dirigente terminó devolviendo en 2023.

En total, las instituciones europeas reclamaron alrededor de 1,1 millones de euros a varios eurodiputados del FN, entre ellos el patriarca Jean-Marie Le Pen.

La investigación judicial se amplió por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

2017-2018: Marine Le Pen y el partido son imputados

En 2017 comenzaron las primeras imputaciones contra asistentes parlamentarios vinculados al FN. Ese mismo año, el exeurodiputado Aymeric Chauprade afirmó que Marine Le Pen había pedido a los nuevos representantes europeos del partido delegar en ella la contratación de asistentes, acusación que la dirigente negó.

Entre finales de 2017 y 2018, Marine Le Pen, el FN y varios dirigentes del partido, entre ellos Louis Aliot (su pareja durante una década), fueron imputados por abuso de confianza o complicidad, una calificación que posteriormente pasó a ser la de malversación de fondos públicos.

2018: embargo de fondos

En junio de 2018, los jueces ordenaron el embargo de dos millones de euros en subvenciones públicas destinadas al partido, que acababa de cambiar su nombre a Agrupación Nacional.

La formación denunció una maniobra política y recurrió la decisión. La justicia consideró entonces que existían indicios de un sistema organizado para utilizar fondos europeos en beneficio del partido. Posteriormente, el embargo fue reducido a un millón de euros.

En 2019 se incorporaron al procedimiento nuevos imputados, entre ellos Yann Le Pen, hermana de Marine Le Pen, y Jean-Marie Le Pen, fundador del FN.

2022-2024: cierre de la investigación y juicio

La investigación terminó en 2022. En diciembre de 2023, los jueces financieros ordenaron enviar a juicio a Marine Le Pen, al RN y a otras 25 personas.

El proceso se celebró entre septiembre y noviembre de 2024 ante el Tribunal Correccional de París. Jean-Marie Le Pen no fue juzgado por razones médicas y falleció en enero de 2025.

31 de marzo de 2025: condena e inhabilitación inmediata

El Tribunal Correccional de París concluyó que existió un «sistema» organizado para pagar con fondos europeos a empleados que trabajaban para el partido. El perjuicio económico fue evaluado en unos 3,2 millones de euros, teniendo en cuenta las cantidades consideradas indebidamente abonadas y posteriormente reembolsadas.

Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes con posibilidad de cumplimiento con pulsera electrónica, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata.

La sentencia supuso un terremoto político, ya que la apartaba provisionalmente de una nueva candidatura presidencial. Le Pen recurrió la decisión junto al RN y otros once condenados.

7 de julio de 2026: candidata pese a la confirmación de su condena

Marine Le Pen anunció que será candidata pese a que el Tribunal de Apelación de París confirmó este martes su culpabilidad, dictada en primera instancia, aunque con una pena inferior que jurídicamente le abría la posibilidad de concurrir a las elecciones a las presidenciales.

El juicio en apelación se había celebrado entre enero y febrero de 2026 y la Fiscalía solicitó entonces mantener la pena de cinco años de inhabilitación, además de cuatro años de prisión -tres de ellos exentos de cumplimiento-, una multa de 100.000 euros y la posibilidad de cumplir la parte firme con pulsera electrónica.

Este martes, Le Pen fue sentenciada a 45 meses de inhabilitación, 30 de los cuales quedaron en suspenso y sólo los tendría que cumplir en caso de reincidencia. De esa forma, el tribunal fijó en 15 meses el periodo de inhabilitación, un periodo que empezaba a contar desde la sentencia en primera instancia del 31 de marzo de 2025 y que ha terminado el 30 de junio. Por lo tanto, puede presentarse legalmente a las presidenciales.

La condena incluye también tres años de prisión, uno de los cuales debería cumplirlo bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica, pero como Le Pen ha decidido recurrirla ante el Tribunal Supremo con el argumento de que sigue considerándose inocente y está convencida de que puede demostrarlo, ese arresto domiciliario.

A la cuestión de qué ocurriría si el Supremo -que como mínimo tardará unos meses en pronunciarse- no pronunciara su absolución, la líder de la extrema derecha replicó con un «veremos» y se encomendó al voto popular: «Los franceses serán jueces». EFE

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