The Swiss voice in the world since 1935

Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 2 feb (EFE).- El cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de residentes, según confirmó un responsable de seguridad israelí, aunque por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Según dicha fuente, la apertura se ha producido tras la llegada de los equipos de la Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM). EFE

mt-gac/jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR