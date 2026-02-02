Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí

1 minuto

Jerusalén, 2 feb (EFE).- El cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de residentes, según confirmó un responsable de seguridad israelí, aunque por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Según dicha fuente, la apertura se ha producido tras la llegada de los equipos de la Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM). EFE

mt-gac/jfu