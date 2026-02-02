Cruce de Rafah entre Gaza y Egipto está abierto en ambas direcciones, según fuente israelí

3 minutos

Jerusalén, 2 feb (EFE).- El cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto está abierto este lunes en ambas direcciones para el movimiento de residentes, según confirmó un responsable de seguridad israelí, aunque por el momento solo ha entrado un grupo de palestinos a Gaza y no consta que haya salido nadie.

Según dicha fuente, la apertura se ha producido tras la llegada de los equipos de la Misiones de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), que tienen la función de supervisar las operaciones fronterizas de Rafah y fomentar la confianza entre Israel y el gobierno palestino.

Este lunes por la mañana, un primer grupo de palestinos cruzó de Egipto hacia Gaza por el paso tras la reapertura de este cruce vital que llevaba casi dos años cerrado y cuya puesta en marcha era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, según informaron medios egipcios.

Según transmitió la televisión egipcia Al Qahera News en directo, los palestinos llegaron a la zona internacional del paso sobre las 7.30 hora local (5.30 GMT).

En las imágenes se veía fundamentalmente a mujeres y niños saliendo de microbuses, rodeados de miembros de la Media Luna Roja egipcia, algunos de ellos ayudando con sillas de ruedas a las mujeres de más edad.

Fuentes de seguridad egipcias informaron a EFE esta semana de que el paso tendrá capacidad para procesar unas 200 personas al día: 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán al territorio palestino.

En total, según las fuentes, este lunes hay unas 50 personas con la entrada prevista a Gaza.

Según indicaron, sólo los residentes «aprobados» previamente por Egipto e Israel podrán entrar a la Franja, para luego ser «transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad».

Serán esas autoridades militares israelíes las que en último término decidan si dejan entrar a los palestinos a su territorio.

Asimismo, se espera para el día de hoy que cruce de Gaza a Egipto el primer grupo de enfermos y acompañantes, después de que el cruce reabriera ayer como «fase piloto».

Al Qahera News indicó también que los hospitales de la región del norte del Sinaí -donde se encuentra Rafah- están «en alerta para recibir a los enfermos y heridos que llegarán de Gaza».

De hecho, más de sesenta ambulancias esperan en la puerta del cruce para transportar a los heridos a los diferentes hospitales egipcios del norte de la península del Sinaí, un proceso que «empieza recibiendo a los heridos en un puesto en el cruce donde son diagnosticados por un equipo médico egipcio antes de decidir su traslado a un hospital», según el canal.

Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí. EFE

