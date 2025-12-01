The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cruz Azul se cita con Tigres en las semifinales del torneo Apertura mexicano

Este contenido fue publicado en
3 minutos

México, 30 nov (EFE).- El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón derrotó este domingo por 3-2 a las Chivas de Guadalajara de su compatriota Gabriel Milito y se clasificó para las semifinales del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Cruz Azul se enfrentará en las semifinales con Tigres, que este sábado goleó por 5-0 al Tijuana y ganó la serie de cuartos con un global de 5-3.

El uruguayo Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez convirtieron hoy por los Azules, en tanto que Code Cawll y Bryan González lo hicieron por el Guadalajara.

Las Chivas, obligadas a ganar porque con un empate quedaban eliminadas, salieron a buscar gol y apenas en el minuto 8 tomaron ventaja con un gol de Cawella pase de Roberto Alvarado.

Los Azules mantuvieron el orden y a partir de ahí atacaron en busca de la igualada, que consiguieron en el 14, cuando Jeremy Márquez le puso un balón a Fernández, letal con un golpe de zurda, el 1-1.

El Guadalajara de Milito insistió en su actitud de no respetar al rival, lo trató de tú y en el 35 lo lastimó con un gol de Bryan González quien aceptó una asistencia de Cawell y de derecha puso el 1-2, que en ese momento ponía a Chivas en la semifinal.

Cruz Azul se fue al ataque en busca de la igualada, presionó y en el 72 empató con un gol de Márquez, de derecha, a pase de Carlos Rodríguez.

El duelo aumentó de intensidad con el Guadalajara en busca del gol necesario para acceder a la semifinal y los Azules atentos a defender.

Jesús Orozco cometió una falta en el área y Guadalajara se puso con todo a favor para ganar. Javier ‘Chicharito’ Hernández, máximo anotador de la selección mexicana, cobró la pena máxima en el minuto 86, envió el balón por encima para confirmar que a sus 37 años tiene poco que aportar como futbolista profesional.

Los últimos minutos fueron de vértigo con un Guadalajara adelantado en busca del gol que necesitaba para acceder a la semifinal y un Cruz Azul bien plantado en defensa del empate.

Chivas dejó espacios atrás y Cruz Azul confirmó el triunfo con un gol de Rodríguez a pase de Gabriel Fernández.

Con dos goles del argentino Juan Brunetta, uno de su compatriota Nicolás Ibáñez, uno de Ozziel Herrera y el otro de Juan Pablo Vigón los Tigres se sacudieron una desventaja de 0-3 en el partido de ida y ganaron la serie por 5-3.

En la otra semifinal, el campeón Toluca, que eliminó por 2-1 a Juárez, se enfrentará con Monterrey, equipo del español Sergio Ramos.

Dirigidos por el español Domenec Torrent, los Rayados perdieron este sábado por 1-2 ante América, pero lo eliminaron al ganar la serie con global de 3-2.

Poco después el campeón Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed empató sin goles con el Juárez FC y se clasificó a la semifinal del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, al ganar la serie por 2-1.EFE

gb/hbr

(fotos)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR