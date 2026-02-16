Cruz Azul vence a Tigres con gol clave del argentino Ibáñez y sube al segundo lugar

2 minutos

Puebla (México), 15 feb (EFE).- El argentino Nicolás Ibáñez convirtió este domingo un gol para darle al Cruz Azul una victoria por 2-1 sobre el Tigres UANL con la que el cuadro celeste subió al segundo lugar del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la sexta jornada del campeonato, ‘La Máquina’ se impuso con un autogol del brasileño Joaquim y la diana de Ibáñez, quien hasta hace unos días era jugador de Tigres. Por los visitantes, descontó el campeón mundial argentino Ángel Correa.

En el primer tiempo Tigres tuvo la posesión de la pelota a su favor, pero el duelo fue parejo con los dos cuadros en busca de la portería contraria.

Cruz Azul dominó por momentos y en el minuto 7 estuvo cerca de tomar ventaja con un remate de Ibáñez; Tigres tuvo una acción de gol en el 16, un cabezazo del Joaquim, detenido por el guardameta Andrés Gudiño.

Los azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón salieron a la segunda parte con líneas adelantadas y en el 51 estuvieron cerca de tomar ventaja con un golpe de zurda de Ibáñez, salvado por el guardameta Nahuel Guzmán.

En el 56, Joaquím metió un gol en propia puerta, el 1-0; y en el 60 Ibáñez se hizo de un balón rebotado por Guzmán y de derecha puso el 2-0.

Tigres reaccionó y en el 71 descontó con un gol de zurda de Correa, a pase de Vladimir Loroña.

Los dos cuadros pelearon por más en los últimos 20 minutos, pero no se neutralizaron.

Con 4 victorias, un empate, una derrota y 13 puntos, los celestes ascendieron al segundo lugar, con 5 unidades menos que el líder Guadalajara, que el sábado venció 1-0 al América y mantuvo paso perfecto. EFE

gb/gbf

