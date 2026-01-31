Cruz Azul vence con angustia al Juárez y va segundo del Clausura mexicano

2 minutos

Ciudad Juárez (México), 30 ene (EFE).- El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón logró este viernes un angustioso triunfo por 3-4 sobre el Juárez FC y se acomodó en el segundo lugar del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, los argentinos Agustín Palavecino, José Paradela y Rodolfo Rodondi, y el mexicano Carlos Rodríguez convirtieron por los Azules, en tanto el colombiano Óscar Estupiñán, dos veces; y el brasileño Guilherme Castillo descontaron por el cuadro de casa.

Cruz Azul sacó provecho de los despistes de la defensa del Juárez y en el mismo primer minuto tomó ventaja, al aceptar un balón del uruguayo Gabriel Fernández y anotar de derecha.

En el 7, el Juárez se desordenó en la salida y Paradela puso el 2-0 con un golpe al angulo, con lo cual quedó solo en el liderato de los goleadores, con tres dianas.

Los celestes siguieron adelante y en el 39 ampliaron la diferencia con un cabezazo de Rotondi.

Juárez descontó en el 45+10 con un penalti convertido por Estupiñán, pero en la segunda mitad el Cruz Azul volvió a dominar y en el 51 anotó el cuarto gol desde fuera del área, por encima del guardameta.

Rotondi falló un penalti, a partir de lo cual el Juárez luchó y en el 81 descontó con un remate de zurda de Castillo.

El Cruz Azul quedó con un hombre menos en la cancha por una expulsión a Fernández en el 84. Juárez fue por goles y en el 90+1 se acercó con un cabezazo de Estupiñán.

Cruz Azul terminó superado, pero salvó la victoria. Suma tres victorias, una derrota y nueve puntos, los mismos del líder Guadalajara, que los supera por mejor diferencia de golea a favor y en contra.

En otro partido de este viernes, los Pumas UNAM golearon por 4-0 al Santos Laguna con dos tantos de Jordan Carrillo; uno del panameño Adalberto Carraquilla y el otro de Alan Medina.

Pumas subió al tercer lugar con ocho puntos, los mismos del Toluca, cuarto, que un par de horas antes empató sin goles con el humilde Puebla y dejó ir la posibilidad de saltar al liderato.

Mañana las Chivas de Guadalajara del estratega argentino Gabriel Milito se meterán en el estadio de San Luis en busca de mantener su actuación perfecta; el Tigres del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al León, el Tijuana al Monterrey del centrocampista español Sergio Canales y Mazatlán al Atlas.

La jornada concluirá el domingo cuando el Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón jugará en el estadio del Querétaro.EFE

