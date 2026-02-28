Cruz Roja: la «reacción en cadena» en O.Medio puede ser «devastadora» para los civiles

1 minuto

Ginebra, 28 feb (EFE).- La escalada militar en Oriente Medio es una «peligrosa reacción en cadena en toda la región» que puede tener consecuencias «potencialmente devastadoras para la población civil», advirtió este sábado la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric.

En un comunicado, la responsable del organismo especializado en atención humanitaria en conflictos subrayó que «respetar las normas de la guerra es una obligación y no una elección» y apeló a que los distintos bandos respeten los Convenios de Ginebra.

«Infraestructuras civiles tales como hospitales, viviendas y escuelas, deben quedar al margen de los ataques, y el personal sanitario y los equipos de primera respuesta deben poder llevar a cabo su labor con seguridad», advirtió Spoljaric.

La presidenta de CICR también recordó que la organización cuenta con equipos sobre el terreno en Irán, Israel y en toda la región «y está preparada para responder a las necesidades dentro de su mandato», junto a sus socios nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja.

«No obstante, la ayuda humanitaria no puede igualar el ritmo ni la magnitud del sufrimiento causado por el conflicto continuo. Se necesita voluntad política para alcanzar la paz y evitar más muertes y destrucción», concluyó. EFE

abc/jgb