Cruz Roja (IFRC) dejará de financiar a Sos Méditerranée por falta de recursos

3 minutos

Roma, 9 dic (EFE).- La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC) dejará de prestar apoyo financiero, por falta de recursos, a la organización humanitaria SOS Méditerranée lo que pone fin a cuatro años de operaciones conjuntas de apoyo y rescate de migrantes en el Mediterráneo central, una de las rutas migratorias más mortíferas.

Según informaron este martes ambas organizaciones en sendos comunicados, el fin de la colaboración se debe a la imposibilidad del IFRC para asegurar los recursos financieros necesarios para mantener la misión más allá de 2025, por lo que SOS Méditerranée tendrá que asumir por sí sola los costes de la operación.

Esta acción se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años a través del buque de búsqueda y rescate Ocean Viking, que proporcionó asistencia humanitaria y realizó más de 150 operaciones de rescate.

«Nos causa un profundo dolor y tristeza que las limitaciones financieras afecten directamente una operación tan vital y que salva vidas», declaró la directora regional adjunta de la IRFC para Europa, María Alcázar Castilla, en un comunicado.

«Las operaciones de búsqueda y rescate siguen siendo una necesidad humanitaria, garantizando que las personas en peligro en el mar sean llevadas a un lugar seguro. Aunque nuestra cooperación termine, deseamos que su labor continúe mientras sea necesaria», añadió.

La IFRC aportaba 2 millones de euros anuales a las operaciones, y sus equipos, revelaron, ayudaron a salvar a más de 8.600 personas, incluidos 2.200 niños.

Por su parte, SOS Méditerranée recalcó que el Ocean Viking volverá al mar con una tripulación ligeramente reducida, mientras que las actividades médicas y de protección serán internalizadas.

El objetivo de la organización es seguir garantizando la atención y el apoyo necesario pese a las restricciones financieras, y se mostraron agradecidos a la IFRC por su contribución de los últimos años.

«Si bien la colaboración con la IFRC ha llegado a su fin, nuestra determinación de volver al mar es inquebrantable», dijo por su parte la directora de operaciones de SOS Méditerranée, Soazic Dupuy, al agregar que ahora se preparan para reanudar sus misiones de salvamento con el Ocean Viking.

La ruta migratoria del Mediterráneo central se considera una de las más peligrosas del mundo, con más de 25.000 personas que han perdido la vida o desaparecido en los últimos diez años, según SOS Méditerranée.

En lo que va de año, más de 63.700 migrantes han llegado a Italia a través del Mediterráneo central, una cifra similar a la de 2024, en gran parte procedentes de las costas del norte de África. EFE

cee/sam/alf