Cruz Roja advierte que la guerra en Irán encarece y retrasa traslado de ayuda humanitaria

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Ginebra, 23 mar (EFE).- La guerra en Irán está teniendo un fuerte impacto en la cadena de suministro humanitaria, provocando que el traslado de asistencia en Oriente Medio sea más caro y lento, denunció este lunes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

«Aunque el centro logístico de la federación en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) sigue operativo, las perturbaciones en el transporte mundial han provocado importantes aumentos de precios y han obligado a utilizar rutas terrestres más largas», explicó un comunicado de FICR.

El transporte marítimo se ha encarecido aproximadamente un 70 % y en algunas rutas específicas el alza de precios llega al 300 %, debido a las interrupciones en los horarios, los desvíos de rutas y la congestión, y esto también afecta al transporte aéreo, con alzas de entre el 50 % y el 70 %, indicó la federación.

La reducción de salidas desde Emiratos Árabes obliga a actores humanitarios como Cruz Roja a desviar algunos envíos por carretera hacia puertos como el de Yeda (Arabia Saudí), pero el aumento del tráfico terrestre produce retrasos en fronteras y escasez de conductores, por lo que el alza en este transporte alcanza el 30 %.

La volatilidad de los precios de combustible empeora la situación y añade volatilidad en los tres tipos de transporte, señaló FICR.

«En un momento en el que los presupuestos humanitarios se están reduciendo, esto afectará a las comunidades más vulnerables de todo el mundo», advirtió la federación. EFE

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