Cruz Roja alerta de situación catastrófica en Al Fasher 100 días después de fin del asedio

Ginebra, 3 feb (EFE).- Este miércoles se cumplieron cien días desde la entrada de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Al Fasher (Sudán) y la situación sigue siendo «catastrófica» con las operaciones humanitarias suspendidas, advirtió el director regional adjunto para África de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Pierre Kremer.

«Estamos trabajando con voluntarios que vienen de esas comunidades, que ya están dentro, y eso nos permite de alguna manera encontrar una solución», apuntó el responsable regional.

Kremer admitió que los voluntarios de la Media Luna Roja sudanesa también están encontrando dificultades de acceso en la región central de Kordofán donde «puede que se repita lo que ha pasado en Al Fasher», situado en la región occidental de Darfur.

En ambos lugares, el acceso tiene que ser negociado «a diario» con los grupos armados, destacó.

«Nuestro objetivo principal es cuidar a nuestros voluntarios y no exponerlos de nuevo (…). Intentamos gestionar una situación donde tenemos tolerancia cero con la pérdida de más personas», subrayó el responsable de la FICR en África.

También recordó que, desde el inicio del conflicto en Sudán hace casi tres años, han muerto 21 de sus voluntarios.

Kremer explicó que el trabajo de los voluntarios de la Media Luna Roja sudanesa está centrado en las zonas con desplazados internos como Tawila, que acoge a un millón de desplazados, o en Daba, a 1.000 kilómetros de Al Fasher.

«En términos de coordinación, no hemos sido capaces de organizar una respuesta. Estamos lidiando más con las consecuencias de lo que ha ocurrido en Al Fasher en los campos de desplazados», matizó.

El pasado 26 de octubre la entrada de las FAR en la ciudad de Al Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, se saldó con la muerte de cientos de personas y decenas de miles de desplazados y desaparecidos.

La ciudad, que llegó a ser uno de los últimos bastiones del ejército sudanés en Darfur, soportó un asedio de año y medio por parte de las FAR. EFE

