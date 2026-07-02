Cruz Roja española envía 21 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

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Madrid, 2 jul (EFE).- La Cruz Roja española preparó este jueves en su centro logístico Madrid un envío de 21 toneladas de material humanitario con destino a Venezuela para apoyar la respuesta ante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en el país caribeño la semana pasada, informó la organización en un comunicado.

El cargamento, que según Cruz Roja saldrá en las próximas horas, incluye una clínica de emergencia, una excavadora, una carretilla elevadora y el equipamiento necesario para el montaje de un espacio de “vida y oficina” para las personas intervinientes en la operación.

La ayuda tiene como objetivo reforzar los trabajos de emergencia sobre el terreno y facilitar tanto la atención sanitaria de los afectados como las tareas logísticas y de coordinación de los equipos humanitarios.

Esta ayuda se une a los aportes que hoy anunciaron Hungría, Rumania y México, que incluyeron instrumentos y suministros médicos, así como dinero para apoyar la atención a las víctimas del doble terremoto, materiales de primeros auxilios, tiendas de campaña o mantas.

Además, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció que donará al menos un millón de dólares a Venezuela para apoyar los trabajos de emergencia. EFE

cma/ajs