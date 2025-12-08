Cruz Roja Internacional pide moderación a Tailandia y Camboya tras nuevos enfrentamientos

1 minuto

Ginebra, 8 dic (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó ese lunes un llamamiento urgente a la moderación y a la distensión entre Tailandia y Camboya, que se han vuelto a enfrentar en ataques cruzados que han causado cinco muertos, según fuentes de ambas partes.

«Todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, cuyo objetivo es limitar los daños a la población, en particular la pérdida de vidas civiles y los daños a bienes de carácter civil, incluidas las infraestructuras esenciales», recordó la organización humanitaria.

Asimismo, recalcó que se debe permitir que los heridos reciban la atención que necesitan.

Conforme a su mandato y forma de operar, el CICR indicó que está manteniendo un diálogo confidencial con cada parte y que está siguiendo de cerca las consecuencias humanitarias de los enfrentamientos en curso.

En este sentido, adelantó su disposición de apoyar a las sociedades nacionales de la Cruz Roja y a los organismos oficiales para prestar la asistencia necesaria a los afectados.

Los enfrentamientos se han producido después de que las tensiones aumentaran el domingo con un intercambio de disparos entre ambos ejércitos en la frontera, que dejaron dos soldados tailandeses heridos y provocaron miles de desplazados en localidades cercanas.

Tailandia y Camboya comparten una frontera de 820 kilómetros, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era parte de la Indochina francesa. EFE

