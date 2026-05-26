Cruz Roja lanza en Panamá un centro de formación de derecho humanitario para las Américas

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Ciudad de Panamá, 26 may (EFE).- La Cruz Roja lanzó este martes en Panamá, con el apoyo de España, un Centro Regional de Derecho Internacional Humanitario para las Américas para formar sobre todo a los voluntarios y técnicos de ese organismo internacional de cara a los conflictos armados.

«El objetivo de este centro es fortalecer la formación de los voluntarios y técnicos de las sociedades nacionales de la Cruz Roja en las Américas para que tengan mayor conocimiento e incidencia sobre el derecho de los conflictos armados», dijo a EFE el presidente de la Cruz Roja panameña, Elías Solís.

Detalló que los otros dos propósitos son «seguir promoviendo el respeto y el cumplimiento del derecho internacional humanitario» así como asesorar a instituciones públicas «sobre las medidas de implementación del derecho internacional humanitario en la legislación interna».

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) invierte 250.000 euros (unos 290.000 dólares) para el Centro Regional de Derecho Internacional Humanitario en un «periodo bianual» a partir de 2027 destinados a capacitación, estructura y personal del proyecto formativo, según explicó Solís.

«(El fin es) fortalecer la aplicación del derecho internacional humanitario y su desarrollo en las Américas. Es una iniciativa de Cruz Roja Panameña (…) en estos momentos dada la situación global y cierto cuestionamiento del derecho internacional humanitario», señaló a EFE la responsable de programas de la AECID en Panamá, María Castro.

El centro fue lanzado oficialmente este martes durante el ‘Simposio Regional: “Panamá: dos siglos de diálogo y humanidad’, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, previo a la celebración a finales de junio de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Esa histórica reunión regional fue convocada por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830) para crear una confederación de los recién independizados Estados latinoamericanos y así asegurar su soberanía. La celebración del bicentenario en la capital panameña también coincidirá con el 56 período de ordinario de la Asamblea General de la OEA.

A juicio del vicemininistro panameño de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, la instalación de ese centro en Panamá cobra importancia por ser un país «miembro de la comunidad internacional que apuesta por el multilateralismo, que cree firmemente en el derecho internacional y en un sistema internacional basado en normas, la aplicación, el conocimiento, la difusión del derecho internacional humanitario es un aspecto prioritario». EFE

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