Cruz Roja pide 31 millones de euros para su respuesta al brote de ébola en África central

1 minuto

Ginebra, 21 may (EFE).- La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) pidió 29 millones de francos suizos (31 millones de euros) para financiar su respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y los países vecinos, que se sospecha ha causado más de 130 muertos.

Según indicó la federación en un comunicado, ya ha desplegado 200 voluntarios en la ciudad de Bunia (este de la RDC) y otras zonas afectadas por el brote para apoyar las acciones de salud pública en primera línea.

Estos voluntarios están yendo «puerta por puerta» en las comunidades afectadas para informar de cómo se propaga el ébola, combatir la desinformación y buscar atención médica temprana si se detectan síntomas.

«También se está aconsejando a las familias que no toquen ni laven los cuerpos de las personas sospechosas de haber fallecido por ébola, ya que ésa es una de las vías de transmisión más comunes durante los brotes», indicó FICR.

El brote, con unos 600 casos sospechosos, de los que se han confirmado medio centenar, preocupa porque no hay por ahora vacunas ni tratamientos específicos para el virus que lo provoca, de la variante Bundibugyo.

Además, se ha propagado por zonas ya afectadas por la inseguridad del conflicto armado, con sistemas sanitarios debilitados y constantes movimientos de población, lo que dificulta los esfuerzos por contener el virus. EFE

abc/lss